Lando Norris is allesbehalve tevreden met het verloop van het raceweekend in Bahrein. De coureur reed als derde over de finishlijn, op ruime afstand van winnaar en teamgenoot Oscar Piastri. Volgens de Brit was dat als gevolg van te veel gemaakte fouten tijdens het hele Grand Prix-weekend. ‘Als ik één ding goed deed, deed ik twee dingen verkeerd’, vat een teleurgestelde Norris de race samen.

Lando Norris beperkte de schade van zijn tegenvallende kwalificatie op de zaterdag met een derde plaats. Ondanks dat de Brit voor de vierde keer dit jaar op het podium mocht klimmen, is de coureur allesbehalve tevreden. “De auto kwalificeerde als zesde gisteren, hoe kan ik nu blij zijn?” verzucht Norris. “Ik maakte weer te veel fouten vandaag.”

De eerste fout van de McLaren-coureur kwam al bij de start, toen Norris niet goed in het startvlak had geparkeerd. De Brit kreeg er een tijdstraf van vijf seconden voor. “Elke keer als ik één ding goed deed, deed ik twee dingen verkeerd”, trekt Norris het boetekleed aan. “Ik was blij dat ik het tempo had, maar ik voel me nog steeds niet zo geweldig in de auto.”

Dat laatste is een verrassende onthulling van de McLaren-coureur, omdat de Brit met de MCL39 elk raceweekend van het seizoen tot nu op het podium is geëindigd. Norris won zelfs de openingsrace in Australië. “Er klikt gewoon iets niet tussen de auto en mij”, legt de coureur uit. “Ik kan niet dezelfde rondes rijden zoals vorig jaar, zelfs niet toen in Australië. De auto is geweldig, dus dat helpt me. Ik twijfel niet aan mezelf, maar het klikt gewoon niet. En daarom voel ik me ook niet comfortabel in de auto.”

‘Teleurgesteld in mezelf’

De coureur maakt een behoorlijk terneergeslagen indruk tijdens de gehele persconferentie, maar Norris stelt de aanwezige journalisten gerust dat het onderdeel is van zijn verwerkingsproces. “In veel interviews gooi ik al mijn frustraties op tafel. Ik heb zo’n honger om te winnen. Als het dan niet goed gaat, ben ik erg teleurgesteld in mezelf. Misschien geloof ik niet altijd genoeg in mezelf, maar zo werk ik nu eenmaal. Soms ben ik nu eenmaal hard voor mezelf.”

