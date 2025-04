Bij de start van de Grand Prix van Bahrein was Lando Norris razendsnel weg. De McLaren-coureur schoof op van de zesde naar de derde plaats. Dat deed hij echter op ongeoorloofde wijze: hij stond niet goed in het startvak. De Brit heeft daarvoor een vijf seconden straf opgelegd gekregen.

De race-engineer van Lando Norris zei over de boordradio dat de McLaren-coureur zich niet al te veel zorgen hoefde te maken. “Ga zo snel mogelijk voorbij aan George Russell”, klonk het. Bij zijn eerstvolgende pitstop zal hij vijf seconden moeten stilstaan voordat de monteurs de banden mogen verwisselen.

