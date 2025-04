Lando Norris beperkt de schade bij de GP Bahrein na zijn mislukte kwalificatie een etmaal eerder. Hij maakt vanaf de zesde startpositie in de race drie plekken goed en behoudt de leiding in het WK. Maar teamgenoot en winnaar Oscar Piastri begint steeds meer in zijn nek te hijgen.

Een goede start is het halve werk, zo laat Lando Norris in de woestijnrace weer eens zien. Drie plaatsen maakt hij in de openingsronde goed. En hoewel hij in de slotfase van het nummer onder kunstlicht George Russell in het vizier heeft (‘ik dacht dat ik hem nog wel te pakken zou krijgen’), beleeft hij weinig vreugde aan de eindklassering.

“Het was een rommelige race”, verklaart Norris, zelfkritisch als altijd. “De verkeerde positie in de startbox (waarvoor hij een tijdstraf van vijf seconden krijgt, red), slordige inhaalmanoeuvres… Ik heb gewoon teveel fouten gemaakt, waardoor we geen een-tweetje voor McLaren hebben gescoord vandaag. En daar baal ik van.” Desondanks neemt hij volgens eigen zeggen toch ‘een paar positieve dingen’ mee uit Bahrein. “Maar volgende week in Jeddah moet er echt een tandje bij.”

Door de overwinning is Piastri hem tot op drie punten genaderd in het WK-klassement. Norris: “Oscar heeft foutloos gereden en van start tot finish gedomineerd. Alle lof voor hem.”

