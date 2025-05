McLaren-coureur Lando Norris is niet langer actief op sociale media. “Het is gewoon niet iets waar ik van geniet”, verklaarde hij tegenover ANP in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna. “Ik zie sociale media meer als tijdverspilling. Het hoeft ook niet, en het is mijn leven. Ik kan doen wat ik wil.” Norris groeide de afgelopen jaren uit tot een van de populairste coureurs in de Formule 1. Met name bij het nieuwe, jongere publiek is hij in trek.

Lando Norris heeft alleen al op Instagram 9,9 miljoen volgers. In de afgelopen maanden was hij vaak openhartig over zijn mentale problemen en kritisch op zijn eigen optredens. Mogelijk weegt dat mee in zijn besluit om sociale media te mijden. “Ik ben al een paar weken niet meer op de sociale media geweest”, legde hij uit. “Voor mij hoeft het niet meer, vind het niet interessant. Ik wil gewoon meer tijd doorbrengen met vrienden, ga golfen, trainen en dingen doen die productief zijn.”

De 25-jarige Brit won in het huidige seizoen de openingsrace in Melbourne, maar is inmiddels overklast door zijn teamgenoot Oscar Piastri, die al vier races won. De Australiër leidt het kampioenschap met een voorsprong van zestien punten op Norris. Max Verstappen volgt met een achterstand van tweeëndertig punten op de leider op de derde plaats. Het seizoen lijkt uit te draaien op een titelstrijd tussen de beide McLaren-coureurs – fans maken zich op voor de Papaya War.

