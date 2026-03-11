Formule E-topman Alberto Longo vindt dat de Formule 1 een grote fout maakt door steeds meer op de elektrische raceklasse te gaan lijken. Door de nieuwe 2026-regelementen is de F1-motor vanaf nu vijftig procent elektrisch, waardoor energiebeheer – net als in de Formule E – een sleutelrol speelt tijdens races. Volgens Longo heeft de koningsklasse van de autosport met de nieuwe regels het verkeerde pad gekozen: ‘Ze moeten terug naar de basis’.

De Formule 1 heeft een gloednieuw technisch regelement dit jaar. Hierdoor zijn zowel de motor als het chassis ingrijpend anders in vergelijking met vorig seizoen. Vooral de krachtbron is veranderd, omdat deze vanaf nu voor vijftig procent elektrisch is. Energiebeheer speelt daardoor tijdens races een veel grotere rol, en coureurs moeten onder meer langzamer door de bochten rijden om de batterij op tijd op te laden. Max Verstappen bestempelde het rijden onder de nieuwe F1-regels daarom al als ‘Formule E op steroïden’.

Medeoprichter van de Formule E Alberto Longo ziet de vergelijking met zijn raceklasse vanuit de Formule 1-coureurs echter niet als een belediging. “Ik denk dat er een heel oud Spaans gezegde is dat luidt: ‘laat ze maar praten’. Als ze over je praten, is dat omdat je belangrijk bent”, aldus Longo tegenover Motorsport.com. “Dat is zeker hoe wij ons voelen.”

De Spanjaard – zelf een groot fan van de Formule 1 – denkt echter wel dat de koningsklasse met de nieuwe reglementen de verkeerde richting op is gegaan. “Ik ben er absoluut van overtuigd dat ze hebben gekozen voor bepaalde regels die hun spektakel en hun show waarschijnlijk een beetje schaden”, stelt Longo. “Ze beginnen steeds meer op ons te lijken. We hebben geen exclusiviteit, maar we hebben wel al expertise op dat gebied.”

‘Formule 1 maakt een fout’

Dat laatste bleek vooral uit hoe sommige Formule 1-coureurs bij de racestart en op de rechte stukken in Melbourne zonder elektrische energie kwamen te zitten. Bij de Formule E spelen dit soort problemen niet. “We kunnen acht minuten of zes minuten in de Attack Mode rijden en de auto vertraagt niet”, vergelijkt Longo de twee raceklassen. “Ik denk dat de Formule 1 terug moet naar de basis. De auto’s maken lawaai, ze hebben vol vermogen, ze gebruiken de nieuwste technologieën. Dat is waar de Formule 1 om draait.”

“De Formule E is een heel ander verhaal. Zo hebben we ons vanaf dag één ook gepresenteerd”, vervolgt Longo. “Het is niet het een of het ander, het is allebei. Maar het probleem is dat ze meer op de Formule E willen gaan lijken. Als fan vind ik dat ze een fout maken. Ik ben ervan overtuigd dat ze trouw moeten blijven aan zichzelf, aan hun principes”, sluit de Spanjaard af.

