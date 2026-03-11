Lewis Hamilton was een van de weinige coureurs die na de GP van Australië iets positiefs te melden had over de nieuwe F1-reglementen. Na de klaagzangen van Max Verstappen en Lando Norris verklaarde de 41-jarige Brit dat hij ‘enorm had genoten’ van zijn eerste race in het nieuwe tijdperk. Voormalig teamgenoot Jenson Button denkt te begrijpen waarom Hamilton zo goedgemutst is; de nieuwe auto’s zouden zich goed lenen voor de rijstijl van de zevenvoudig wereldkampioen.

Na de testdagen was Lewis Hamilton al overwegend optimistisch gestemd. Ondanks de complexiteit van de nieuwe aandrijflijn en het energiebeheer was hij zeer positief over de besturing van zijn SF-26. Tijdens de GP van Australië, de eerste race onder de nieuwe reglementen, gedijde hij dan ook goed in zijn Ferrari. Na een ietwat teleurstellende kwalificatie kwam hij als vierde over de eindstreep. Daarmee evenaarde hij direct zijn beste resultaat van 2025.

Een tijdperk voor Lewis Hamilton

Jenson Button, die drie seizoenen naast Hamilton racete bij McLaren, herinnert zich diens voorkeur voor een ‘sterke voorkant’. In die zin lijken de nieuwe auto’s veel beter te passen bij de rijstijl van de Britse Ferrari-coureur. “De nieuwe reglementen passen sommige coureurs beter dan anderen”, aldus Button in een uitzending van Sky Sports. “Gezien hoe de auto werkt, is dit een tijdperk voor Lewis Hamilton. De auto’s zijn immers veel wendbaarder; je kunt nu overstuur hebben en ermee wegkomen, zolang je maar het gaspedaal op de juiste manier controleert.”

“Dat was de afgelopen jaren wel anders”, merkte Button op. “Toen moesten de auto’s zo afgesteld worden dat ze overstuurden. Als je dan in een slip raakte, stond je direct achterstevoren en in de muur.” Volgens Button hebben de huidige F1-auto’s minder onderstuur, met juist meer grip op de voorbanden. “Hamilton rijdt graag in een auto met een sterke voorkant en hij weet daar het maximale uit te halen. Dat herinner ik me nog van toen we teamgenoten waren. Dit past hem absoluut veel beter. Je kunt het aan zijn gezicht zien: hij is veel zelfverzekerder en enthousiaster.”

