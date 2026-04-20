FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem is blij dat er overeenstemming is bereikt over reglementswijzigingen. Op maandag kwam de FIA samen met de Formule 1 en de teams om regelaanpassingen te bespreken. Na deze belangrijke Formule 1-vergadering maakte het bestuursorgaan bekend welke F1-regels precies op de schop gaan. Ben Sulayem bedankt alle betrokkenen voor hun snelle medewerking, en legt uit: ‘Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om de problemen aan te pakken die tijdens de eerste races aan het licht kwamen’.

De 2026-reglementen konden vanaf de testdagen al rekenen op kritiek, maar de roep om reglementswijzigingen werd nog luider na de zware crash van Oliver Bearman op Suzuka. De FIA antwoordde dat het in april meerdere vergaderingen zou houden over eventuele regelaanpassingen, met de belangrijkste F1-vergadering op maandag 20 april. De FIA, Formule 1 en teams kwamen samen om wijzigingen, die vanaf de GP Miami dan zouden ingaan, te bespreken. Hoewel het World Motorsport Council (WMSC) nog een oordeel moet vellen, is er overeenstemming over regelwijzigingen bereikt.

LEES OOK: FIA bevestigt regelwijzigingen Formule 1: dit zijn per direct de belangrijkste aanpassingen

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem liet na afloop weten in zijn nopjes te zijn met het akkoord. “Ik wil mijn grote waardering uitspreken voor iedereen binnen de Formule 1 – de medewerkers van de FIA, de teams, de coureurs en de motorfabrikanten – voor de constructieve en nauwe samenwerking in zeer korte tijd”, steekt de voorzitter van wal in het statement. “Hoewel we geconfronteerd werden met een onverwachte onderbreking van de kalender door omstandigheden buiten de sport, zijn alle partijen zich volledig blijven inzetten voor het belang van de Formule 1.”

‘Coureurs kern van de gesprekken’

Ben Sulayem staat daarbij ook even stil bij het aandeel van de coureurs. “Meer dan ooit vormden de coureurs de kern van deze gesprekken. Ik wil hen dan ook bedanken voor hun waardevolle input gedurende dit hele proces”, aldus de voorzitter, die voorafgaand aan de F1-vergadering van vandaag al aangaf met de coureurs gesproken te hebben. “Veiligheid en sportieve eerlijkheid blijven de hoogste prioriteiten van de FIA. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om de problemen aan te pakken die tijdens de eerste races aan het licht kwamen. Daarnaast om de integriteit en de kwaliteit van de competitie te blijven waarborgen. We kijken nu uit naar het vervolg van wat een spannend seizoen 2026 belooft te worden.”

Het Formule 1-seizoen gaat op zondag 3 mei verder met de GP Miami.

Lees hier alles over GP Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.