Een week na de openingsrace in Melbourne is het alweer tijd voor de GP China! George Russell won dominant de eerste Grand Prix van het seizoen, maar kan hij het trucje in Shanghai ook herhalen? En wat kan Max Verstappen tijdens de GP China doen na zijn indrukwekkende inhaalrace van de twintigste plek naar de top-zes in Australië? Genoeg reden om te kijken dus, zeker omdat het raceweekend in Shanghai het eerste sprintweekend van 2026 is. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor het raceweekend.

Oscar Piastri won vorig jaar in Shanghai. Het betekende de eerste zege van het jaar waarin de Australiër tot de laatste Grand Prix meestreed om de wereldtitel. Ook toen kwam de zege van Piastri na drama tijdens zijn thuisrace. Kan de McLaren-coureur zich opnieuw revancheren? Het raceweekend in China, het eerste sprintweekend van het seizoen, zal het antwoord geven.

Door het tijdsverschil met China worden de sessies in Nederland vroeg in de ochtend verreden. Vergeet dus niet je wekker te zetten!

Tijdschema GP China 2026

Vrijdag 13 maart

Eerste vrije training: 04:30 – 05:30 uur

Sprintkwalificatie: 08:30 – 09:14 uur

Zaterdag 14 maart

Sprint: 04:00 – 05:00 uur

Kwalificatie: 08:00 – 09:00 uur

Zondag 15 maart

Race: 08:00 – 10:00 uur

