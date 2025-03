Volgens Toto Wolff is de Formule 1 inmiddels zo populair in China dat men er twee Grands Prix zou kunnen organiseren. Tijdens het laatste raceweekend in Shanghai zaten de tribunes stampvol met enthousiaste fans, merkte de Mercedes-teambaas op. De sport wil al enige tijd uitbreiden naar relatief nieuwe markten, al zijn er ook potentiële gastlanden die überhaupt nog geen race hebben mogen organiseren.

Tijdens de laatste GP van China verklaarde Toto Wolff dat hij openstaat voor een tweede Chinese Grand Prix. Daarbij verwees hij naar de betrokken fans die afgelopen weekend in groten getale naar het Shanghai International Circuit waren gekomen. “Ik stond vandaag op de grid en keek naar de volle tribunes langs het rechte stuk en in de eerste bocht,” zei hij tegenover de aanwezige media. “Het is geweldig om het enthousiasme en de opwinding bij de fans te zien.”

‘Betrokken fans’

“Ook de kennis die ze hier hebben over de Formule 1 is indrukwekkend,” vervolgde Wolff. “Ze kennen de coureurs en zijn enthousiast over het kampioenschap.” Wolff erkende het wereldwijde economische belang van China en benadrukte dat hij een tweede Chinese Grand Prix zou verwelkomen, mits de fans zo betrokken blijven. “Ik bedoel, als er een tweede race komt, waarom niet?” besloot hij. “Het is een van de grootste economieën ter wereld. Zolang we het enthousiasme maar hoog houden.”

Vooralsnog worden er alleen in de Verenigde Staten meerdere Grands Prix georganiseerd. Gedurende het seizoen racet men in Miami, Austin én Las Vegas. De Amerikaanse markt is een relatief nieuwe, maar bijzonder lucratieve markt voor de Formule 1. Als het enthousiasme in China echter aanhoudt, is het niet ondenkbaar dat de sport ook hier wil uitbreiden. Het veroveren van de Aziatische markt staat hoe dan ook hoog op de agenda bij de FOM. Onlangs ging CEO Stefano Domenicali nog in gesprek met de Thaise premier over een eventuele straatrace in Bangkok.

