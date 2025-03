Na de seizoensopener in Australië trekt het Formule 1-circus naar Shanghai voor de Grand Prix van China, de tweede race op de kalender van 2025. Het Shanghai International Circuit staat bekend om zijn lange rechte stukken en technische bochten, wat zorgt voor een uitdagend weekend vol strategische mogelijkheden. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor het raceweekend, inclusief Nederlandse tijden.

Tijdschema GP China 2025 (Nederlandse tijd)

Door het tijdsverschil met China vinden de sessies in Nederland vroeg in de ochtend plaats. Zorg dat je op tijd klaarzit, want het belooft een spectaculair raceweekend te worden!

Vrijdag 21 maart

Eerste vrije training: 04:30 – 05:30 uur

Tweede vrije training: 08:00 – 09:00 uur

Zaterdag 22 maart

Derde vrije training: 04:30 – 05:30 uur

Kwalificatie: 08:00 – 09:00 uur

Zondag 23 maart

Race: 08:00 uur

Lees alles over de GP van China: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Wat kun je verwachten van de GP van China?

De Grand Prix van China 2025 is een van de zes races dit seizoen met een sprintrace. In dit format krijgen de coureurs slechts één vrije training voordat ze de sprintrace-kwalificatie induiken. Deze korte en intense sessie bepaalt de startvolgorde voor de sprintrace, die plaatsvindt op zaterdag. Na de sprintrace moeten de coureurs zich klaarmaken voor de kwalificatie die de opstelling voor de race op zondag bepaalt.

Met deze tweede race van het seizoen krijgen we een beter beeld van de prestaties van de teams en de effectiviteit van hun updates. Wordt dit opnieuw een strijd tussen Mclaren en Red Bull of kunnen andere teams zich mengen in de strijd om de podiumplaatsen?

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.