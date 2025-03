Williams-coureur Carlos Sainz kijkt terug op een vreemd weekend in Shanghai. De Spanjaard haalde – met een beetje geluk – één punt binnen voor de Britse renstal, maar is nog lang niet tevreden over zijn nieuwe bolide. Waar teamgenoot Alex Albon leek te profiteren van een aantal wijzigingen in de afstelling van de FW47, betreurt Sainz een van de grootste ‘schommelingen in performance’ die hij ooit heeft meegemaakt.

Carlos Sainz scoorde tijdens de GP van China zijn eerste WK-punt in Williams-kleuren, al had dat ook te maken met de diskwalificaties van ex-teamgenoot Charles Leclerc, Lewis Hamilton én Pierre Gasly. Waar hij aanvankelijk als dertiende over de streep kwam, schoof hij zo door naar de tiende plaats. Vanaf de vijftiende startpositie had Sainz zichtbaar moeite om plaatsen goed te maken gedurende de race. In aanloop naar het nieuwe seizoen was zijn tempo veelbelovend, maar nu er twee Grands Prix zijn verreden, kan hij niet zeggen waar die snelheid is gebleven.

“We hadden de strategie goed, maar helaas was het tempo van de auto niet op peil,” reageerde Sainz na afloop van de race. “We waren er gewoon niet, we hadden weer moeite met de voorbanden. Het verbaast me enigszins, omdat ik tijdens de testdagen nog erg snel was in deze auto. Ik begrijp niet waar dat tempo naartoe is gegaan. Gelukkig hebben we tien dagen om te analyseren wat er misging en een plan te maken voor een revanche in Japan.”

‘Fundamentele fout’

Het is ongebruikelijk dat Carlos Sainz zo veel moeite heeft om te wennen aan een nieuwe Williams-bolide. In het verleden bewees hij na transfers naar Renault, McLaren en Ferrari dat hij een auto snel naar zijn hand kan zetten. “Dit is een van de vreemdste schommelingen in prestaties die ik in mijn carrière heb gehad,” verzuchtte hij. “In Abu Dhabi, in Bahrein, maar ook tijdens de eerste dagen in Australië was ik supersnel, maar nu lijkt dat tempo me ineens te ontglippen. We hebben veel veranderd aan de set-up van de auto – Alex (Albon, red.) leek daarvan te profiteren, maar aan mijn kant van de garage hielp het niet veel.”

LEES OOK: Antonelli imponeert met nieuwe puntenfinish in Shanghai, ondanks vloerschade

“Natuurlijk helpt een sprintweekend ook niet mee,” besloot Sainz. “Ik heb niet veel kunnen testen. Maar dit was mijn eerste volledige raceafstand met Williams, dus ik hoop dat we wel iets hebben geleerd. Mijn gevoel zegt gewoon dat we een fundamentele fout hebben gemaakt, en dat moeten we analyseren.”

