Andrea Kimi Antonelli eindigde tijdens zijn tweede Grand Prix opnieuw in de punten namens Mercedes. Na een indrukwekkende inhaalrace in Melbourne finishte de jonge Italiaan ook in Shanghai in de top tien. Dat deed hij nota bene met een gehavende W16-bolide, zo bleek achteraf. Mede dankzij de dubbele diskwalificatie van Ferrari bezet Antonelli nu de vijfde plaats in het kampioenschap.

In aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen werden er geregeld vraagtekens gezet bij Mercedes’ keuze voor Andrea Kimi Antonelli. De 18-jarige Italiaan had immers pas net zijn debuut gemaakt in de Formule 2. Bovendien waren er talloze ervaren coureurs beschikbaar. Voorlopig lijkt de gok van teambaas Toto Wolff zich echter uit te betalen. Antonelli heeft al tweemaal goede punten gescoord voor Mercedes, zelfs nadat zijn auto tijdens de Chinese GP beschadigd raakte.

“Zijn race werd helaas gecompromitteerd door schade aan de vloer”, reageerde Wolff na afloop van de Grand Prix. “Die had hij opgelopen in de openingsronde. Hij bleef echter gefocust en vocht heel hard terug. Ondanks het grote prestatietekort behaalde hij een verdienstelijke achtste plaats.” Door de diskwalificaties van Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton schoof de Mercedes-debutant uiteindelijk op naar P6. “Hij klaagde niet tijdens de race, maar bleef gefocust op zijn werk, en dat is precies wat we willen zien”, besloot Wolff.

‘Een goede ervaring’

Antonelli had aanvankelijk geen idee dat er iets mis was met zijn W16. “Ik voelde al vanaf de eerste ronde dat er iets vreemds was”, legde hij uit tegenover Sky Sports. “Op zaterdag was het nog het linkervoorwiel dat het meest beperkt werd op dit circuit, maar tijdens de hoofdrace was het juist de achterkant die niet presteerde. Dat was vrij ongebruikelijk, ik vond het echt vreemd.”

Het Shanghai International Circuit staat erom bekend dat het de vooras zwaarder belast dan de achteras. Dat heeft alles te maken met de geringe acceleratiemogelijkheden en de relatief langzame bochten. Beperkingen aan de achteras maken het dan ook extra lastig om een snelle rondetijd neer te zetten. “Het was echt moeilijk om bij te blijven, ik probeerde zoveel mogelijk op de achterkant te letten”, bevestigde Antonelli. “Mentaal was het een goede ervaring.” Antonelli staat na twee Grands Prix op de vijfde plaats in het kampioenschap, ruim boven beide Ferrari-coureurs.

