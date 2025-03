Liam Lawson staat op scherp! Na twee Grands Prix voor Red Bull wordt er al gefluisterd dat Racing Bulls-vedette Yuki Tsunoda zijn stoeltje zal erven. Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher denkt dat de kogel al door de kerk is en dat we Tsunoda binnenkort een Red Bull-coureur mogen noemen. Tegelijkertijd betwijfelt hij of de Japanner er goed aan doet om eindelijk door te stromen naar het hoofdteam.

Na opnieuw een moeilijk weekend voor Liam Lawson tijdens de GP van China lijkt er een rijderswissel aan te komen bij Red Bull. Mogelijk krijgt Yuki Tsunoda, die al ruim vier jaar voor het neventeam rijdt, eindelijk een kans bij de Oostenrijkers. Volgens de Spaanse pers stelde Lawson, die nog geen punten heeft gescoord en meermaals achteraan kwalificeerde, zo teleur dat hij straks moet afzwaaien uit de Formule 1. Ralf Schumacher denkt dat het onvermijdelijk is dat er weer een stoelendans plaatsvindt bij Red Bull.

‘Je destabiliseert Racing Bulls’

“Het is nog niet officieel bevestigd, maar het lijkt waarschijnlijk”, zei hij tegen de Duitse tak van Sky Sports. De Duitser doelde op het feit dat Tsunoda straks naar Red Bull wordt gehaald. “Dat is ongelooflijk, en dat moet gezegd worden”, vervolgde hij. “Vanuit een managementstandpunt is dat bovendien een slecht idee. Ik begrijp er niets van. Daarmee destabiliseer je het Racing Bulls-team, dat eindelijk in een goede positie verkeert met beide coureurs. Bovendien is het nadelig voor Tsunoda – hij is weliswaar beter dan Lawson, maar naast Verstappen maakt hij geen kans.”

“Lawson zou in dezen moeten terugkeren naar Racing Bulls en het team daar opnieuw moeten versterken”, vervolgde Schumacher. “Het is pure chaos bij Red Bull. Het hoofdteam is niet alleen traag, maar wisselt ook nog eens roekeloos van coureurs. Ik vind dat ongelooflijk. Als ik de manager van Tsunoda was, zou ik hem niet aanraden om naar Red Bull te gaan. Op dit moment beschikt Racing Bulls over een betere auto waar hij prima mee overweg kan. Hij zou zichzelf geen plezier doen door te verkassen.”

