Tijdens de laatste GP van China eindigde Liam Lawson op de twaalfde plaats. Hierdoor heeft hij dit jaar nog geen punten kunnen scoren voor Red Bull – tijdens de openingsrace in Melbourne viel hij uit na een crash. Experts speculeren dat Lawson vroegtijdig vervangen zou kunnen worden door ex-teamgenoot en Racing Bulls-veteraan Yuki Tsunoda. De Nieuw-Zeelander is echter niet bang voor zijn Japanse concurrent.

Yuki Tsunoda, die in China kans had op punten totdat zijn voorvleugel in de slotfase beschadigd raakte, gaf eerder aan klaar te zijn voor promotie naar Red Bull. “Ik zou honderd procent naar Red Bull kunnen gaan”, verklaarde hij tegenover de media in Shanghai. “Desnoods al tijdens de GP van Japan. Die auto is sneller, dus waarom niet?” Lawson, die later werd geconfronteerd met de uitspraken van Tsunoda, was niet onder de indruk.

“Hij kan zeggen wat hij wil”, reageerde de 23-jarige coureur. “Ik heb jaren tegen hem geracet en hem in de juniorklassen altijd verslagen. Dat is me in de Formule 1 ook al eens gelukt.” In een interview met The Telegraph ging Lawson verder in op de geruchten dat hij vroegtijdig vervangen zou worden door Tsunoda. Zou hij sympathie tonen voor zijn voormalige teamgenoot? “Eerlijk gezegd, nee”, reageerde de Red Bull-coureur. “Dat werkt niet in deze sport.”

Lawson versus Tsunoda

“Als ik terugkijk op onze carrière, heb ik hem in de Formule 3 al eens verslagen”, voegde Lawson eraan toe. “In de Euroformula waren we ook teamgenoten en versloeg ik hem opnieuw. En als ik dan kijk naar het vorige Formule 1-seizoen en hoe vaak hij al over mij werd gepromoveerd, denk ik dat hij genoeg kansen heeft gehad. Nu is het mijn beurt.”

LEES OOK: Martin Brundle: ‘Lawson en Doohan onder oneerlijk vergrootglas’

Lawson en Tsunoda hebben sinds 2019 geregeld tegen elkaar geracet, al was de Nieuw-Zeelander niet altijd de betere coureur. In het Euroformula-kampioenschap van dat jaar eindigde Lawson op de tweede plaats, twee plekken boven de Japanner. Echter, in het Formule 3-kampioenschap van dat jaar eindigde Tsunoda hoger dan zijn toekomstige teamgenoot. In 2021 stroomde hij door naar de Formule 1 met het toenmalige AlphaTauri, terwijl Lawson reservecoureur werd. Gedurende de elf Grands Prix die beide coureurs samen voor het neventeam reden, vertrouwde Tsunoda op zijn jarenlange ervaring. Slechts één keer kwalificeerde hij zich achter Lawson.

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.