Volgens voormalig Formule 1-coureur en analist Martin Brundle is het gerust ‘oneerlijk’ te noemen dat Liam Lawson en Jack Doohan nu al moeten vrezen voor hun stoeltje. Beide coureurs kregen dit seizoen voor het eerst een fulltime plekje in de sport, maar in de media wordt er al volop gespeculeerd over exits. Brundle legt uit dat dit hun prestaties alleen maar negatief beïnvloedt.

Tijdens de Chinese GP, slechts de tweede ronde van het kampioenschap, reden Liam Lawson en Jack Doohan buiten de punten. Waar beiden tijdens de openingsrace in Melbourne niet eens de eindstreep haalden, eindigden ze in Shanghai op respectievelijk de twaalfde en dertiende plaats. In zijn analyse van de race stelt Martin Brundle dat zowel Lawson als Doohan wordt opgejaagd door de aanhoudende geruchten over een exit.

Vroege rijderswissel?

“Er werd nogal wanhopig geracet, geblokt en ingehaald, niet in de laatste plaats door Lawson en Doohan,” aldus Brundle. “In veel opzichten worden zij oneerlijk onder een vergrootglas gelegd, en dat zo vroeg in het seizoen. Dat neemt niet weg dat er nog wel eens veranderingen zouden kunnen komen,” besloot hij. Het zou niet de eerste keer zijn dat Red Bull voor een plotselinge rijderswissel kiest, en ook Alpine is een stoelendans niet vreemd. Tijdens de seizoensfinale van 2024 werd Jack Doohan al vroegtijdig in de auto van Esteban Ocon gezet.

Nu is het echter Doohan die onder druk staat, net als Lawson. Laatstgenoemde zou volgens de laatste geruchten al tijdens de aankomende GP van Japan worden vervangen door Yuki Tsunoda. De Nieuw-Zeelander mist immers de nodige snelheid in de kwalificaties. Zijn Japanse tegenhanger heeft ondertussen al bewezen dat hij in de vorm van zijn leven verkeert. Doohan moet oppassen voor reservecoureur Franco Colapinto, die in 2024 al meermaals punten scoorde namens Williams.

