De FIA overweegt steeds serieuzer om de V10-motoren, in plaats van de 2026-hybridemotoren, te herintroduceren in de Formule 1. Het plan om in 2028 over te stappen op de grotere motor is een reactie op de groeiende zorgen rondom het 2026-reglement. Motorfabrikant Audi ziet dit nieuwe potentiële plan van de FIA echter niet zitten.

De discussie rond een eventueel herintrede van de V10-motor houdt aan. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zou naar verluidt voorstander zijn van een herintroductie van de grotere motor in 2028, in plaats van de hybridemotoren die voor 2026 op de planning staan. Het bestuursorgaan zou zelfs met meerdere motorfabrikanten om de tafel zijn gegaan om het voorstel te bespreken.

LEES OOK: Keren de V10-motoren in 2028 al terug in de F1? Zorgen over 2026-reglement groeien

Red Bull en Ferrari zien naar verluidt het plan van de FIA wel zitten, maar nieuwkomer Audi is geen fan. De Duitse motorfabrikant heeft nu zelfs in officiële verklaring hun steun voor de 2026-hybridemotoren betuigd. “De aankomende reglementswijzigingen, inclusief het nieuwe reglement voor de hybridemotor vanaf 2026 en daarna, waren een belangrijke reden voor Audi om in de Formule 1 te komen”, legt de fabrikant uit aan The Race.

Audi’s verzet

Het huidige plan is vooralsnog om vanaf 2026 vijf jaar lang de hybridemotoren aan te houden. Omdat deze motoren aan de prijzige kant zijn, wil de FIA kijken of er in 2028 alweer een reglementswijziging kan worden doorgevoerd. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten vier van de vijf motorfabrikanten wel instemmen. Het lijkt er daarom op dat Audi’s verzet tegen het V10-motorenplan alleen dus niet genoeg is om het plan in de ijskast te zetten.

“Als negen mensen voor zijn en één persoon tegen, dan zullen we ook altijd die ene persoon proberen te beschermen”, legt FIA-topman Nikolas Tombazis uit. De topman lijkt hiermee Audi gerust te stellen. “We zullen niet zomaar op meerderheden afgaan en zeggen ‘Oké, laten we het doen’. We proberen hier consensus te bereiken en als dat niet lukt, dan blijven we dezelfde koers varen.”

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.