Een terugkeer van de V10-motoren in de Formule 1 lijkt een steeds reëler scenario te worden. Formule 1-CEO Stefano Domenicali uitte zich eerder al positief over het idee, en ook FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem sluit een terugkeer, middels duurzame brandstoffen, niet uit. De Formule 1 lijkt nu zelfs de V10-motoren in 2028 al te willen herintroduceren. De zorgen over het 2026-reglement groeien namelijk onder de teams.

De V10-motor was tot en met 2005 in de Formule 1 te vinden. De power unit wordt vooral geassocieerd met de hoogtijdagen van Michael Schumacher bij Ferrari. Zowel Formule 1-CEO Stefano Domenicali als FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem is voorstander van een herintrede van de grotere motor. Het Duitse Auto, Motor und Sport meldt dat de Formule 1 zelfs overweegt om in 2028 al de V10 te laten terugkeren, rijdend op duurzame brandstoffen.

Onzekerheid over de 2026-motorreglement groeit naar verluidt onder de teams. De renstallen zouden vooral bang zijn voor een grotere ongelijkheid en een oneerlijker speelveld wanneer het nieuwe reglement van kracht gaat. De FIA-voorzitter zou daarom hebben voorgesteld om het huidige reglement twee jaar langer aan te houden, en vervolgens meteen op de V10 over te stappen. Dit in plaats van de hybridemotoren die momenteel nog voor 2026 op de planning staan.

Compromis

Red Bull en Ferrari zien de suggestie van Ben Sulayem wel zitten. Audi en Honda, die druk bezig zijn met de 2026-hybridemotor, zijn er echter op tegen. De FIA heeft in ieder geval wel alvast een werkgroep aangesteld om de V10-optie onder de loep te nemen. Een mogelijk compromis zou kunnen zijn dat de 2026-hybrides slechts drie jaar worden gebruikt, voordat in 2029 de V10-motoren terugkeren. Een definitief besluit wordt vermoedelijk snel genomen.

