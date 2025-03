Ook Christian Horner deelt zijn mening over een mogelijk herintrede van de V10-motor. De Red Bull-teambaas ziet het wel zitten dat ‘de motor die het geluid van Grand Prix-racen herintroduceerde’ weer onderdeel wordt van de autosport. Horner neemt hierbij een ander standpunt in dan zijn collega Toto Wolff.

Begin februari hintte FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem dat de V10-motor, rijdend op duurzame brandstof, wel eens een mogelijke terugkeer zou kunnen maken in de Formule 1. Veel racefans waren verheugd met het nieuws, want de atmosferische geluiden van de grotere motor zorgen volgens veel puristen voor een mooiere racebeleving. De motor beleefde zijn hoogtijdagen in de tijd van Michael Schumacher bij Ferrari, maar kwam na 2005 niet meer terug in de Formule 1.

Lewis Hamilton was gelijk fan van het idee van de FIA-voorzitter, mits de motoren geen vervuilende stoffen uitstoten, maar zijn voormalige teambaas Toto Wolff was nog sceptisch. De Mercedes-baas wil het gesprek voor een ‘later stadium’ bewaren. Christian Horner deelt nu een andere mening dan zijn collega.

‘Allerlei mogelijkheden’

“Als je kijkt naar wat de toekomstige motor in de Formule 1 zou moeten zijn na deze volgende generatie (die in 2026 zijn intrede doet, red.), vooral met de manier waarop duurzame brandstof door wordt ontwikkeld, opent het allerlei mogelijkheden”, legt Horner uit. Volgens de Brit is de koningsklasse met de 2026-motor bovendien een beetje doorgeschoten. “We hebben nu onbedoeld een hele duur en hele complex motor voor 2026 en daarna.”

Terwijl Wolff het nog te vroeg vindt om over toekomstige motoren te praten, wil Horner de discussie wel alvast starten. “De purist in mij zou het geweldig vinden om terug te gaan naar de V10, als dat met duurzame brandstoffen kan. Het is de motor die het geluid van Grand Prix-racen herintroduceerde.” De Red Bull-teambaas vindt een terugkeer naar de V10-motor daarom een “interessant concept en eentje om zeker verder uit te werken” na 2026.

