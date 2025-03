Lewis Hamilton hoopt dat de FIA en de Formule 1 in de toekomst daadwerkelijk willen terugkeren naar grotere motoren. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zei onlangs dat V10-motoren een comeback kunnen maken middels duurzame brandstoffen, en ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali uitte zich positief over dergelijke plannen. Hamilton verlangt, net als menig autosportfan, terug naar het gebrul van de grote, atmosferische motoren.

“Terwijl we uitkijken naar de introductie van de reglementen van 2026, die betrekking hebben op het chassis en de power unit, moeten we ook het voortouw nemen op het gebied van toekomstige technologische autosporttrends,” schreef Mohammed Ben Sulayem onlangs op sociale media. In 2026 stapt de Formule 1 over op een aandrijflijn die nog sterker leunt op elektrische ondersteuning. “We moeten verschillende richtingen overwegen,” vervolgde de Emirati. “Daarbij moeten we ook kijken naar het brullende geluid van een V10-motor die op duurzame brandstof rijdt.”

V10 of V12?

Lewis Hamilton moedigt deze ontwikkelingen aan. Ondanks dat hij het gros van zijn titels won met een hybride V6-krachtbron, verlangt hij naar het geluid en de beleving van grotere motoren. “Ik hoop dat we over twintig jaar nog steeds geweldige races hebben en auto’s die goed klinken,” zei de Brit tijdens een Ferrari-evenement in Milaan. “Ik hoop vooral niet dat het kampioenschap straks volledig elektrisch is. Laten we teruggaan naar V10- of V12-motoren die geen vervuilende stoffen uitstoten,” besloot Hamilton.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was sceptischer. “We overstemmen onze huidige boodschap als we één jaar voor de nieuwe reglementen al over een veel later stadium gaan praten,” benadrukte de Oostenrijker. Ook Max Verstappen neemt de uitspraken van Ben Sulayem met een korreltje zout. “Ik vind dat natuurlijk een heel mooi idee, maar er moet eerst gekeken worden of zoiets wel mogelijk is,” zei hij tegenover Viaplay. “Ik denk dat het beter is om gewoon niet zoveel dingen te roepen. Je kunt dit soort dingen beter achter de schermen bespreken.”

