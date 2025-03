Ferrari koos er na het F1 75-evenement in Londen voor om nog eens een eigen feestje in Milaan te organiseren. Donderdag reisde het hele team naar het historische Piazza Castello voor een speciale fandag met de tifosi. Uiteraard waren ook coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton van de partij. Laatstgenoemde toonde zich erg zelfverzekerd over het gloednieuwe rijdersduo.

Het fanevenement in Milaan stond in het teken van PR-praatjes, handtekeningen uitdelen en selfies maken, voordat de hele Scuderia naar Australië vliegt voor de seizoensopener in Melbourne. De SF-25, het nieuwste scheurijzer uit Maranello, werd ook nog even tentoongesteld voor het thuispubliek. Het hoogtepunt van de dag was echter het optreden van coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Na een veelbelovende wintertest is het de vraag of dit tweetal dit jaar een titel in de wacht zal slepen voor de Italiaanse fans.

‘Sterkste rijdersduo ooit’

Aan zelfvertrouwen ontbreekt het Lewis Hamilton in ieder geval niet. Op jacht naar zijn felbegeerde achtste titel is de Britse vedette ervan overtuigd dat hij en teamgenoot Charles Leclerc een geducht team zullen vormen. Op het podium in Milaan wilde hij de concurrentie maar wat graag een beetje angst inboezemen. “Wij zijn waarschijnlijk het sterkste rijdersduo in de geschiedenis,” wordt Hamilton geciteerd door Autosport.com.

Op sociale media zijn de meningen verdeeld. Veel fans reageren enthousiast op de uitspraken van Hamilton, al worden er ook veel iconische duo’s van weleer genoemd. De combinatie van Ayrton Senna en Alain Prost bij McLaren komt veelvuldig voorbij, maar ook Juan Manuel Fangio en Stirling Moss, die eind jaren ’50 voor Mercedes raceten, is een populaire bezetting. Opvallend genoeg wordt ook de combinatie van Lewis Hamilton en Fernando Alonso veel genoemd. Beide coureurs reden in 2007 voor McLaren. Of Hamilton gelijk krijgt over het rijdersduo van Ferrari, zullen we binnenkort zien. Op 16 maart begint de eerste race van het nieuwe seizoen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

