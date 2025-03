Bij Ferrari viel het F1 75-evenement in Londen kennelijk in de smaak! De Italiaanse renstal organiseerde donderdag een eigen feestje in Milaan. Op het historische Piazza Castello werden de tifosi uitgenodigd om teambaas Fred Vasseur en natuurlijk coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton in levenden lijve te zien. Bij deze een fotoserie voor iedereen die geen genoeg kan krijgen van de Scuderia.

Het historische Piazzo Castello in Milaan kleurt rood in afwachting van Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Aan de voet van Castello Sforzesco zien we de SF-25, het laatste wapenfeit van de Scuderia en de uitdager voor het aankomende Formule 1-seizoen (Getty Images)

Forza Ferrari! Een DJ heeft de aanwezige tifosi al van pakkende deuntjes voorzien, nu is het wachten tot de teamleden van de befaamde Italiaanse renstal het podium zullen betreden. Houd die telefoons in de aanslag (Getty Images)

Fred Vasseur is de eerste die op het podium klimt. De teambaas staat Sky Sports presentatoren Carlo Vanzini en Vicky Piria te woord. In de voorgrond de Ferrari SF-25 (Getty Images)

Iconisch rijdersduo?

Lewis Hamilton en Charles Leclerc arriveren in stijl. De tifosi gaan uit hun dak bij het zien het rijdersduo. Aan de ene kant de immer populaire Monegask, een coureur die gebrand is op een eerste titel met de Scuderia. Naast hem een legendarische wereldkampioen die op jacht is naar zijn felbegeerde achtste kampioenschap (Ferrari)

Tijd voor wat demonstratierondjes. Leclerc en Hamilton stappen in respectievelijk de SF90 (2019) en de SF21 (2021) om het publiek te vermaken (Ferrari)

Lewis Hamilton deelt handtekeningen uit aan zijn Italiaanse fans. De tifosi hebben de Britse vedette kennelijk al in hun harten gesloten, maar de vraag blijft of hij het team die langverwachte titel kan bezorgen (Getty Images)

