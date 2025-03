Wie van de twee Ferrari-coureurs wordt in 2025 de nummer één-coureur, Lewis Hamilton of Charles Leclerc? Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner weet wel op wie van de twee hij zijn geld inzet. Steiner ziet de jongere Leclerc dit jaar nog de ervaren vedette voorbijsteken.

Lewis Hamilton en Charles Leclerc beginnen aan hun eerste seizoen als Ferrari-teamgenoten. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen verloopt de samenwerking tot nu toe goed, maar daar kan natuurlijk verandering in komen als één van de twee coureurs meedingt naar de wereldtitel. Oud-teambaas Günther Steiner weet dan wel op wie hij zijn geld inzet.

“Lewis kan natuurlijk heel goed racen, maar hij wordt ouder. Charles is daarentegen nog jong”, begint de voormalig Haas-teambaas zijn uitleg tegenover CNN. “Na een paar races als teamgenoot van Lewis denk ik dat Charles wel eens de nummer één-coureur bij Ferrari kan zijn tegen het einde van het seizoen.”

Team orders?

Mocht er inderdaad een interne strijd tussen Hamilton en Leclerc ontstaan, dan zou Ferrari op een gegeven over moeten gaan op team orders. De Scuderia liet in het verleden al zien team orders niet te schuwen, toen bijvoorbeeld Michael Schumacher en Rubens Barrichello nog voor de Italiaanse renstal reden.

Toch zal het voor Ferrari geen makkelijke opgave zijn de orders aan Leclerc en Hamilton op te dragen, verwacht Steiner. “Zowel Lewis als Charles reed voor Fred (Vasseur, red.) in hun Formule 2- en Formule 3-dagen. Hij heeft dus een goede relatie met beiden”, legt Steiner de uitdaging voor de Ferrari-teambaas uit. “Er zullen tijden komen wanneer Fred moeilijke besluiten moet maken. Ik denk echter niet dat hij daar bang voor is.”

