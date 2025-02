Lewis Hamilton begint niet alleen aan zijn eerste seizoen bij Ferrari, maar ook aan zijn eerste jaar als teamgenoot van Charles Leclerc. De Monegask gaat inmiddels al zijn zevende seizoen bij de Scuderia in, waardoor een hiërarchie opstellen binnen het team voor Ferrari lastig zal worden. Hamilton kijkt zelf voorlopig in ieder geval nog uit naar de samenwerking met zijn kersverse teamgenoot.

Lewis Hamilton staat op het punt om te beginnen aan zijn nieuwe Ferrari-avontuur. De Brit was afgelopen dinsdag al tijdens het F1 75-evenement in Londen voor het eerst in het Ferrari-rood te zien. Tijdens diezelfde avond blikte de zevenvoudig wereldkampioen vooruit op zijn samenwerking met nieuwe teamgenoot Charles Leclerc.

Hamilton grapte al meteen dat de Ferrari-coureurs “zeker in de problemen zullen komen” tijdens hun tijd samen in Maranello. De samenwerking verloopt echter “zonder drama” tot nu toe. “Ik denk dat er altijd een gemeenschappelijk, wederzijds respect tussen ons is geweest”, vertelt de Brit. “Buiten het racen om hebben we een aantal dingen die we kunnen bespreken en we kunnen het heel goed met elkaar vinden.”

Team orders

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport meldde eerder deze maand dat de eerste races van het seizoen de doorslag geven wie van de twee Ferrari-coureurs de leidende rol krijgt binnen het team. Ferrari zou dus niet bang zijn om team orders aan Hamilton en Leclerc te geven, mocht de renstal dat inderdaad nodig achten. Toch voorspelt Hamilton dat de twee coureurs zeker ‘plezier gaan maken’ vanaf de openingsrace in Australië. “Ik weet zeker dat we dit jaar elkaar gaan pushen en samen als teamgenoten naar voren gaan schuiven om te proberen dit team naar voren te brengen”, besluit de Brit.

