De Ferrari SF-25, het nieuwste wapenfeit van de Scuderia, werd dinsdag officieel onthuld tijdens het F1 75-evenement in Londen. Op het eerste gezicht week de bolide maar weinig af van zijn voorganger. Toch waren coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton zichtbaar enthousiast. Nog geen dag later maakte de bolide al zijn eerste meters op het Fiorano-testcircuit, een veelbelovende start voor het team uit Maranello.

Ferrari heeft in de SF-25, die woensdagochtend al werd uitgetest door Charles Leclerc, een aantal opvallende wijzigingen doorgevoerd. Er zijn duidelijk invloeden te zien van technisch directeur Loïc Serra, die vorig jaar overkwam van Mercedes. De Fransman staat bekend om zijn analytische en pragmatische aanpak. De ontwikkeling van de SF-25 wordt verder toegeschreven aan aerodynamisch directeur Enrico Tondi en teambaas Frédéric Vasseur.

De nieuwe bolide zou zich vooral moeten aanpassen aan de rijstijl van zowel Charles Leclerc als Ferrari-nieuwkomer Lewis Hamilton. In tegenstelling tot de vorige line-up zouden beiden een vergelijkbare set-up hanteren. De voorkeur gaat uit naar een sterke vooras die agressiever de bochten in kan duiken. De grootste verandering daarbij is een vernieuwde voorwielophanging; het team kiest voor een pullrod-systeem, de tegenhanger van de pushrod-ophanging die op de SF-24 werd gebruikt. Dit ontwerp maximaliseert de luchtstromen onder de sidepods.

‘Kunnen niet wachten om de baan op te gaan’

De carrosserie van de Ferrari SF-25 is nog gestroomlijnder, met een taps toelopend ontwerp dat doet denken aan het design van McLaren. De luchtinlaten behouden hun kenmerkende “P”-vorm, maar met een meer verfijnde structuur. “De SF-24 was een uitstekend uitgangspunt, maar we hebben hard gewerkt en zeker 99 procent van de auto veranderd”, aldus Loïc Serra in een officieel persbericht. “De vormgeving is verder ontwikkeld om de prestaties te maximaliseren. De voorwielophanging is slechts de meest opvallende verandering. We zijn klaar om elk mogelijk voordeel te benutten, hoe klein ook. We kunnen niet wachten om de baan op te gaan.”

LEES OOK: F1 75 Live: Dit is de livery van Ferrari in 2025

Vorig jaar eindigde Ferrari vlak achter McLaren in het constructeurskampioenschap. De Scuderia maakte grote stappen in de ontwikkelingsstrijd en had de papaja’s mogelijk van de troon kunnen stoten als het seizoen langer had geduurd. Met de SF-25 hoopt Ferrari zich opnieuw te mengen in de strijd om de titel. De eerste testdagen zullen uitwijzen of de Italiaanse renstal de juiste weg is ingeslagen.

Charles Leclerc zwaait naar de camera vanuit zijn nieuwe Ferrari SF-25 (Getty Images)

