Hoe goed gaat Lewis Hamilton het in 2025 doen bij Ferrari? Veel racefans zijn benieuwd naar dit antwoord, maar ook teamgenoot Charles Leclerc zal dat zich afvragen. Volgens voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg kan Leclerc echter wel eens de overhand hebben binnen de Scuderia, waardoor Hamilton in dezelfde situatie als met George Russell bij Mercedes terechtkomt.

Lewis Hamilton is aan zijn nieuwe avontuur als Ferrari-coureur begonnen. De Brit krijgt daarbij Charles Leclerc als nieuwe teamgenoot, nadat hij het drie seizoenen lang tegen George Russell heeft opgenomen. Vooral tijdens het laatste seizoen was Russell te sterk voor Hamilton tijdens de kwalificaties. De jongere coureur kwalificeerde negentien keer hoger dan de zevenvoudig wereldkampioen.

Nico Rosberg, voormalig teamgenoot van Hamilton, denkt dat de Brit hetzelfde lot staat te wachten in Maranello. “Charles zal op een vergelijkbaar niveau zitten als George Russell”, legt de oud-wereldkampioen uit aan Sky F1. “Dat is het beste niveau van de volgende generatie is, behalve Verstappen, die weer iets hoger zit.”

De voormalig Mercedes-coureur ziet daarentegen dat zijn oude teamgenoot momenteel niet alles uit de auto’s kan krijgen. “Lewis worstelt gewoon op het moment, en we weten niet echt waarom”, vervolgt Rosberg. “Dus als het vanaf vandaag is, dan zal Charles hem verslaan op dezelfde manier als George Russell hem verslaat.”

‘Grootste aller tijden’

Ondanks de voorspelling van Rosberg dat Leclerc een betere start zal maken, sluit de Duitser een comeback van Hamilton later in het seizoen niet uit. “Lewis is de grootste aller tijden. We geven hem nog steeds het voordeel van de twijfel dat hij weer op zijn best kan zijn en dan zou hij aan het eind van het jaar iets voor moeten liggen op Charles.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

