Valtteri Bottas begint aan zijn eerste seizoen als reservecoureur voor Mercedes. De Fin hoopt toch nog op een volledige terugkeer in de F1, maar onthult dat hij niet koste wat het kost een comeback in de koningsklasse wil maken. Volgens de Mercedes-reservecoureur zou een ‘duidelijk plan’ nodig zijn. “Anders zou ik ergens anders moeten kijken”, vertelt Bottas.

Valtteri Bottas hoorde afgelopen november dat hij in 2025 geen stoeltje meer heeft bij het Zwitserse Sauber. Het team, dat in 2026 wordt overgenomen door Audi, besloot om met Nico Hülkenberg en rookie Gabriel Bortoleto verder te gaan. Bottas tekende voor 2025 een contract bij voormalig werkgever Mercedes om als reservecoureur aan de zijlijn te staan. De Fin is echter niet van plan zijn Formule 1-carrière op die manier te eindigen, al zal hij niet koste wat het kost proberen om terug op de grid te komen.

LEES OOK: Bottas kijkt vooruit naar nieuw Mercedes-avontuur: ‘Zal zeker even wennen zijn’

“Een willekeurige deal van een jaar ergens in dit stadium van mijn carrière doet me niet veel”, vertelt Bottas tegen Motorsport Week. “Er zou een duidelijk plan moeten zijn. En als dat er niet zou zijn, laten we zeggen voor 2026, dan zou ik zeker ergens anders moeten kijken. Of ik kan nog steeds een goede carrière maken in een andere raceklasse.”

LEES OOK: Waarom liet Mercedes Bottas terugkomen? ‘Hij is het vangnet’

Bottas geeft toe dat hij het zou accepteren als de deur dichtgaat voor een Formule 1-carrière, vooral als hij meer dan een seizoen aan de zijlijn blijft staan. “Als je langer dan een jaar niet op de grid staat, denk ik dat het pijn gaat doen”, vervolgt de coureur. “En het wordt steeds moeilijker om terug te komen als je langer dan een jaar weg bent. Dus ja, op dit moment denk ik er zo over. Maar het kan morgen anders zijn.”

Hülkenberg

Mocht Bottas toch een terugkeer kunnen maken, dan zou hij niet de eerste coureur zijn. Zijn opvolger bij Sauber Nico Hülkenberg was ook drie jaar afwezig uit de koningsklasse voorafgaand aan zijn comeback in 2023. “Er zijn veel voorbeelden dat een terugkeer kan”, erkent Bottas. “Dit wordt mijn twaalfde seizoen in de Formule 1. Je brengt gewoon die routine en het gevoel voor het rijden mee zodat je terug kunt komen.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)