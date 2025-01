Valtteri Bottas staat in 2025 aan de zijlijn als reservecoureur voor Mercedes. Het is een hele andere rol voor de Fin, die sinds 2013 altijd als voltijdscoureur op de Formule-grid heeft gestaan. Bottas blikt alvast vooruit naar zijn nieuwe avontuur, en hoe gek het zal zijn om niet in de auto zitten zodra de lichten in Melbourne uitgaan.

Valtteri Bottas keert in 2025 weer terug naar Mercedes. De Fin neemt de rol van reservecoureur op zich, een groot verschil met de laatste keer dat hij voor de Duitse renstal werkte. Toen was Bottas nog de teamgenoot van Lewis Hamilton, en reed hij vast elke Grand Prix in de W12. De coureur denkt daarom dat het wel gek gaat zijn om nu ieder raceweekend langs de zijlijn te staan.

“Het grootste verschil zal zijn, zou ik zeggen, als zondag de lichten uitgaan. Ik zit er niet bij, ik sta van buitenaf te kijken en dat zal vreemd zijn en het zal zeker even wennen zijn, maar ik zal proberen om bezig te blijven”, vertelt de Fin openhartig op het YouTube-kanaal van Kym Illman.

Onverwachte vormdip

Bottas zal zich als reservecoureur met name bezighouden met simulatorwerk en bandentesten, en Mercedes kan alle feedback van de Fin wel gebruiken. De Duitse renstal ging sinds de invoering van het 2022-reglement door een behoorlijke vormdip. “Ik denk net als iedereen dat ik de problemen die ze sindsdien hebben gehad niet helemaal had verwacht”, aldus de coureur aan Motorsport Week. “Maar ja, deze sport gaat in cycli.”

De tienvoudig Grand Prix-winnaar denkt daarom dat het Duitse team wel weer aan de top van het veld kan komen. “Er zijn hints zijn dat ze terugkomen. Soms hebben ze geweldige prestaties, maar deze zijn nog steeds afhankelijk van het circuit”, vervolgt Bottas. “Ik weet hoe hongerig Toto (Wolff, red.) is om weer te winnen. Dus ik denk dat ze er uiteindelijk wel zullen komen.”

