Waarom liet Mercedes Valterri Bottas terugkomen bij het Duitse team? Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat de keuze voor de Fin te maken heeft met Andrea Kimi Antonelli. “Hij is het vangnet voor het geval dat het niet werkt met Antonelli”, concludeert de Colombiaan.

Mercedes maakte in december bekend dat Valtteri Bottas terugkeert bij de renstal. De Fin neemt de rol van reservecoureur op zich, nadat hij na drie jaar bij Sauber moest vertrekken. George Russell en Andrea Kimi Antonelli nemen ondertussen plaats achter het stuur van de opvolger van de W15. Voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat vooral vanwege het debuut van Antonelli Bottas weer bij Mercedes is teruggebracht.

“Kimi Antonelli staat in de schijnwerpers bij een van de beste teams met een teamgenoot die het geweldig doet,” legt Montoya uit aan CasasDeApuestas.bet. “En je wordt verkocht als de volgende Max Verstappen. Als hij het niet waarmaakt, is dat moeilijk.” Bottas is volgens Montoya daarom Mercedes’ ‘vangnet’. “Mijn lezing is dat Mercedes zich met Bottas wil indekken. Hij is het vangnet voor het geval het niet werkt met Antonelli en dat weet hij.”

Druk op Antonelli

Mercedes-teambaas Toto Wolff voert zelf ook de druk op de debuterende Antonelli op. De Oostenrijker vergelijkt het contracteren van de jonge Italiaan met de gemiste kans om Max Verstappen bij Mercedes binnen te halen. “Ik wilde bij (Antonelli, red.) niet de kans missen, zoals ik eerder wel bij Max Verstappen had gedaan”, vertelt Wolff aan de Armchair Experts-podcast. “Ik had toen geen plekje voor Verstappen.”

