Mercedes blikt terug op een moment uit de recente geschiedenis waar het Duitse team spijt van heeft. Volgens chief communications officer van het team Bradley Lord had de renstal beter kunnen reageren op de crash van Max Verstappen op Silverstone in 2021. “We hadden de toestand van Max een beetje voor lief genomen”, geeft de Brit eerlijk toe.

Het was een cruciaal moment tijdens de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021: de crash op Silverstone. De twee coureurs kwamen elkaar op de baan tegen tijdens de openingsronde, waarbij Hamiltons linkervoorwiel het rechterachterwiel van Verstappen raakte. Verstappen spinde vervolgens de baan af en kwam met impact van 51G in de barrières terecht. De Nederlander onthulde later dat hij nog maanden last had van de crash.

Hamilton won vervolgens de Britse Grand Prix, ondanks zijn tien seconden-tijdstraf voor het incident, en vierde zijn zege uitgebreid. Chief communications officer bij Mercedes Bradley Lord vertelt hoe zijn team achteraf van dat laatste spijt heeft.

“Als we het ergens over moeten hebben, dan denk ik dat we spijt hebben dat we het woord hebben genomen van een lid van het Red Bull-team, en daardoor de toestand van Max na zijn crash op Silverstone in 2021 een beetje voor lief hebben genomen”, vertelt hij eerlijk aan PlanetF1. “Ik denk dat de manier waarop we met die nasleep omgingen een punt was waarop de relatie in dat seizoen behoorlijk verzuurde.”

Beter afhandelen

Lord zag vervolgens hoe zowel de relatie tussen de twee teams als tussen de fans vijandiger werd. Volgens de Brit had dat, deels, voorkomen kunnen worden als Mercedes beter had gereageerd op het incident met Verstappen. “We hadden dat op een andere manier kunnen afhandelen, die meer recht zou hebben gedaan aan de zorg die we op dat moment hadden voor het welzijn van Max, ongeacht onze kijk op het incident en de rechten en nadelen ervan”, besluit Lord.

