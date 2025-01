Heeft Andrea Kimi Antonelli indirect zijn Mercedes-stoeltje aan Max Verstappen te danken? Oud-coureur Jacky Ickx denkt van wel. Volgens de Belg liet Verstappen zien dat het loont om op jonge talenten in te zetten, waardoor Mercedes nu ook de gok waagt. Daarnaast snapt Ickx heel goed waarom Ferrari voor Lewis Hamilton heeft gekozen.

Lewis Hamilton kondigde al vroeg in 2024 aan dat hij Mercedes verruilt voor Ferrari. Hierdoor kwam er een plekje vrij bij de Duitse renstal. Mercedes besloot om aankomend talent Andrea Kimi Antonelli achter het stuur te zetten, in plaats van een ervaren coureur zoals Carlos Sainz, die zonder contract was komen te zitten.

Volgens voormalig Formule 1-coureur Jacky Ickx heeft indirect Max Verstappen gezorgd voor het debuut van Antonelli. “De toekomst is aan jonge mensen”, vertelt de Belg. “Dat is iets wat ik heb geleerd. Vroeger had je ervaren coureurs nodig, terwijl je nu kunt gaan voor een jongeman, zoals Max, die op zijn achttiende al potentie had.”

Ondanks dat Ickx Carlos Sainz zeker zijn plaatsje bij Ferrari had gegund, snapt de oud-coureur wel waarom Ferrari voor Hamilton heeft gekozen. “Vergeet niet dat Lewis een persoonlijkheid is: hij heeft alle records gebroken. Voor mij is hij twee keer zo goed, als coureur, maar hij is ook de eerste die ik in de autosport zie die betrokken is bij sociale media met sociale eisen”, verwijst Ickx naar het werk van Hamilton buiten de baan.

“Wat ik probeer uit te leggen is dat er veel aspecten zijn die tellen in de Formule 1. Het doel is om een beter mens te worden. Dat is wat ik in Dakar heb geleerd. Nelson Mandela zei: ‘Ik verlies nooit. Soms win ik en soms leer ik.’ En dat is de realiteit. Als je kunt leren, heb je de juiste instelling,” besluit Ickx.

