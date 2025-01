Welke coureur had het meest tegenvallende seizoen in 2024? Oud-Red Bull-coureur David Coulthard durft deze vraag wel te beantwoorden, en wijst zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton aan. “Deze Lewis heb ik nog nooit gezien in de Formule 1”, aldus de Schot.

Lewis Hamilton begon 2024 met de aankondiging dat hij in 2025 naar Ferrari vertrekt. Helaas werd het voor de zevenvoudig wereldkampioen niet het gedroomde laatste seizoen bij Mercedes. Hamilton pakte nog wel twee keer de overwinning, eentje met behulp van de diskwalificatie van teamgenoot George Russell, maar kwam niet hoger dan plek zeven in het kampioenschap.

David Coulthard bestempelt het seizoen van de Brit dan ook als een enorme teleurstelling. “Als we Logan (Sargeant, red.) even wegdenken, zou ik moeten zeggen dat Lewis de grootste teleurstelling was”, vertelt de Schot eerlijk aan Viaplay. “Ik weet dat dat controversieel is, omdat hij zevenvoudig wereldkampioen is. Hij is een winnende machine, maar deze Lewis heb ik nog nooit gezien in de Formule 1.”

Naast Hamilton had alleen Sargeant, volgens Coulthard, een nog beroerder seizoen. De oud-Red Bull-coureur telt alleen de Amerikaan niet mee, omdat hij halverwege het jaar door Franco Colapinto werd vervangen. “Tijdens het jaar zagen we dat Williams Logan Sargeant liet vallen, wat, met alle respect voor Logan, heel goed voor ze heeft gewerkt. Ze hebben Colapinto binnengehaald en hij heeft het goed gedaan.”

