Mercedes begint het eerste seizoen in meer dan tien jaar tijd zonder Lewis Hamilton achter het stuur. De Brit wordt opgevolgd door rookie Andrea Kimi Antonelli. Teambaas Toto Wolff deelt de verwachtingen die hij heeft voor de debuterende Italiaanse coureur.

Andrea Kimi Antonelli staat een grote taak te wachten, zodra het nieuwe Formule 1-seizoen begint. De jonge Italiaan volgt Lewis Hamilton op bij Mercedes, zonder eerst bij een middenveldteam te hebben gereden. Teambaas Toto Wolff verwacht daarom ook niet dat Antonelli meteen aan de top meedoet.

LEES OOK: Eddie Jordan kraakt zelfmoordstrategie van Ferrari om Hamilton te halen

“Hij zal pas een wonderkind zijn als hij echt de prestaties in de Formule 1 levert”, vertelt Wolff aan Auto, Motor und Sport. “We hopen dat dit eerder vroeger dan later zal gebeuren, maar zeker niet meteen in het begin.”

Negenduizend kilometer

De Italiaanse coureur begint niet helemaal onvoorbereid aan zijn Formule 1-avontuur. Wolff onthult namelijk dat Antonelli al negenduizend kilometer heeft getest. De Oostenrijkse teambaas denkt niet dat dit zich meteen vertaald naar goede resultaten tijdens de races. Een standaard raceafstand in de Formule 1 is gemiddeld 305 kilometer, waardoor de Italiaanse coureur al 29,5 race-afstanden heeft afgelegd met Mercedes.

“Als we het zo benaderen dat de jongen achttien jaar oud is, zeer getalenteerd, maar er natuurlijk eerst in moet groeien en onderweg fouten zal maken, dan is het risico beperkt”, vervolgt Wolff. “We zien 2025 als een overgangsjaar en willen hem voorbereiden op 2026, waarin alles voor iedereen vanaf nul begint.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)