Oud-teambaas Eddie Jordan heeft geen goed woord over van de eerder genomen beslissing van Ferrari om met ingang van aankomend seizoen Carlos Sainz te vervangen door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Ier spreekt zelfs van een zelfmoordstrategie.

In de podcast Formula for Success kiezen David Coulthard en Eddie Jordan de transfer van Hamilton tot het zogenoemde ‘FFS-moment’ van 2024. FFS staat in dit geval for ‘for f**k’s sake‘. Met name Ferrari-voorzitter John Elkann (foto boven) krijgt ervan langs.

Eddie Jordan: “Ik zeg tegen John Elkann: waar dacht je in hemelsnaam aan om Carlos weg te sturen? Hij had een heel gelukkig, vriendelijk, gestructureerd team, dat wist hoe men samen moest werken. De coureurs konden het goed met elkaar vinden. Teambaas Fred Vasseur had een echte kans om dit team nieuw, groot succes te brengen. Nu moet hij gaan nadenken over alles en iedereen opnieuw op elkaar afstemmen. Lewis is een bijzonder aardig persoon. Ik weet niet of er veel aardigere mensen op de grid zijn dan Lewis Hamilton, dus ik denk niet dat hij daar een probleem zal hebben. Mijn FFS-moment gaat echter naar John Elkann van Ferrari voor het goedkeuren en aftekenen van die deal. Het was absoluut suïcidaal om Carlos Sainz kwijt te raken.”

Sainz rijdt met ingang van komend seizoen voor Williams. Bij Ferrari vormen Hamilton en Charles Leclerc de nieuwe line-up.

