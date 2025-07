Lewis Hamilton staat dit weekend voor zijn thuisrace. Voor het eerst in zijn lange carrière verschijnt hij op Silverstone in de kleuren van Ferrari. Het rood van de Scuderia heeft hem tot nu toe weinig opgeleverd, op een enkele sprintzege na. Voor zijn recordboekjes is het te hopen dat Hamilton dit weekend ‘gewoon’ weer op het podium staat. Zelf hoopt hij op hulp van boven tijdens de Britse GP; hij bidt voor een goed resultaat en wenst tegelijkertijd een beetje regen.

Ondanks de vormverbetering van Ferrari tijdens de GP van Oostenrijk, heeft Hamilton weinig vertrouwen dat zijn SF-25 op Silverstone om de overwinning kan strijden. Toch blijft de zevenvoudig wereldkampioen hopen dat zijn thuisrace hem iets extra’s brengt. “Ik hoop en bid op een beter resultaat”, verklaarde hij donderdag tegenover de media op het circuit. “Er hangt hier altijd een bepaalde magie, dus daar hoef ik niet echt op te hopen”, voegde hij er lachend aan toe.

Hulp van de weergoden

“Het publiek maakt dit ook altijd tot een ongelooflijk evenement”, stelde hij. “Het is een heel, heel, heel bijzondere plek en het zorgt hoe dan ook altijd voor een bijzondere race.” De Brit beseft echter dat, naast gebed en hoop, ook het weer een cruciale factor kan zijn voor een goed resultaat. Volgens de laatste voorspellingen wordt het mogelijk een regenachtig weekend. “Ik hoop dat het weer – en allerlei andere factoren – ons kunnen helpen”, voegde hij eraan toe. “We zijn immers niet zo snel als McLaren. Als het droog blijft, kunnen we net zo goed gaan lopen.”

Een nieuwe overwinning zal geen gemakkelijke opgave worden voor Hamilton, die wel al een aantal records op zijn naam heeft staan op Silverstone. Hij won de Britse GP negen keer – het hoogste aantal overwinningen van een Formule 1-coureur op één circuit. Bovendien stond hij sinds 2014 onafgebroken op het ereschavot tijdens zijn thuisrace. Als hij dat record dit weekend voortzet, wordt het tevens zijn eerste podiumplaats met Ferrari en beëindigt hij de langste reeks zonder podiums in zijn carrière. “Ik kijk niet echt naar die statistieken, dus het is niet iets wat me raakt of waar ik over nadenk”, zei hij over dergelijke cijfers. “Natuurlijk zijn we in Silverstone, dus het zou geweldig zijn om hier wel het een en ander te veranderen.”

