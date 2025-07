Terwijl de transfergeruchten rond Max Verstappen steeds verder oplaaien, ervaart Mercedes-debutant Andrea Kimi Antonelli weinig druk. De Duitse renstal geldt als de gedoodverfde eindbestemming voor Verstappen, die achter de schermen al met teambaas Toto Wolff zou onderhandelen. Antonelli, die dit seizoen vanuit de Formule 2 werd gepromoveerd naar Mercedes, spreekt van wederzijds vertrouwen bij de Silberpfeile.

De afgelopen weken circuleren hardnekkige geruchten over een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes. Met het oog op de nieuwe Formule 1-reglementen, die in 2026 van kracht worden, wordt verwacht dat Mercedes – net als in 2014 – opnieuw de krachtigste motor op de grid zal hebben. Die vooruitzichten zouden aantrekkelijk kunnen zijn voor Verstappen, zeker nu Red Bull in zwaar weer verkeert. Het team staat slechts vierde in het constructeurskampioenschap, met een achterstand van 255 punten op koploper McLaren.

Antonelli, die dit jaar zijn debuut maakte in de Formule 1, blijft nuchter onder alle speculatie. “Er is duidelijk veel aan de hand”, verklaarde hij tegenover de pers in Silverstone. “Ik weet zeker dat het team zijn best doet om ook voor de toekomst het beste te bieden. Ze kijken niet alleen naar volgend jaar, maar verder vooruit. Mijn doel is om gewoon mijn stinkende best te doen.” Op de vraag of hij in gesprek is met andere teams, reageerde Antonelli resoluut: “Nee, nee, nee. Ik heb deze kans van Mercedes gekregen. Er zijn geen gesprekken met anderen. Ik ben erg blij met waar ik nu ben, en ik weet ook heel goed wat het team van mij verwacht.”

Hoogte- en dieptepunten

“Ik moet gewoon mijn best doen, mijn fouten minimaliseren en zo goed mogelijk werk afleveren”, lichtte hij toe. “Ik weet dat het team vertrouwen in me heeft, dus ik maak me niet echt zorgen.” Hoewel zijn eerste seizoen in de koningsklasse nog wisselvallig verloopt, blijft Antonelli positief. Hij behaalde zijn eerste podium in Canada, maar kwam afgelopen weekend in Oostenrijk negatief in het nieuws door Verstappen in de openingsronde van de baan te duwen.

LEES OOK: Kimi Antonelli leert veel: ‘Schuldgevoel over crash met Verstappen in Oostenrijk’

“Het is geweldig geweest, we zitten al in race 12”, blikte Antonelli terug op zijn debuutseizoen. “Het ging zo snel voorbij. Ik denk dat ik behoorlijke hoogte- en dieptepunten heb gekend. Ik mag best tevreden zijn, al heb ik ook veel fouten gemaakt. Misschien was mijn aanpak, met name aan het begin van het seizoen, niet altijd de beste. De Formule 1 is tegenwoordig zó spannend – kijk maar naar de kwalificatie, de verschillen zijn zo klein. Je moet er bovenop zitten en op elk detail letten. Ik denk dat ik het nu veel beter begrijp en de situatie beter onder controle heb. Dat gaat me zeker helpen in de tweede seizoenshelft.”

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.