Het is officieel: Valtteri Bottas keert terug bij Mercedes. De Finse coureur neemt in 2025 de rol van reservecoureur op zich, nadat hij eerder zijn stoeltje bij Sauber verloor. Bottas moest bij het Zwitserse team plaatsmaken voor debutant Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg.

Bottas reed al van 2017 tot en met 2021 voor het Duitse team, maar moest in 2022 plaatsmaken voor George Russell. De Finse coureur stapte toen over naar het team van Sauber, dat eerst nog als Alfa Romeo bekendstond. Bottas en teamgenoot Zhou Guanyu kregen begin november van Sauber te horen dat ze in 2025 vervangen worden door Nico Hülkenberg en debutant Gabriel Bortoleto.

De Fin startte vervolgens een reeks aan filmpjes op zijn sociale mediakanalen, waarin hij zich afvroeg wat de volgende stap is, ‘What’s next?‘, na zijn Sauber-vertrek. Met de aankondiging van Mercedes is die vraag nu beantwoord. “Ik kon niet blijer zijn”, reageert de Fin zelf in het officiële persbericht. “Ondanks alle uitdagingen de afgelopen paar jaar, weet ik dat ik nog zoveel meer kan bijdragen aan de Formule 1. Met mijn terugkeer naar de plek waar zoveel van mijn hoogtepunten werden bereikt, kijk ik uit naar al mijn kennis te kunnen gebruiken om het team te helpen.”

LEES OOK: Bottas gaat uit de kleren tijdens afscheidsfilmpje voor Sauber

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

What's next… 😉 pic.twitter.com/bTJDVtlLZ4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 19, 2024

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." Mercedes kondigde de terugkeer van Bottas op donderdag aan.

Terugkeer naar Mercedes

De Fin wacht ook meteen een hereniging met oude teambaas Toto Wolff. De twee werken al heel lang samen, want de Oostenrijker was zelfs nog de manager van Bottas voordat de coureur zich bij het Duitse team aansloot. Als teamgenoot van Lewis Hamilton behaalde Bottas tien keer de overwinning. De laatste zege van de Finse coureur was tijdens de Grand Prix van Turkije in 2021.

“Welkom thuis, Valtteri!”, reageert Wolff zelf op het heugelijke nieuws. “Het is geweldig om je terug te hebben.” De Oostenrijker hoopt de technische feedback van de Fin te kunnen gebruiken om Mercedes verder te helpen. “Zijn droge humor en persoonlijkheid maakten hem altijd al tot favoriet bij iedereen in Brackley en Brixworth.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)