Ferrari heeft hun voormalige technisch directeur Enrico Cardile verboden om voor het einde van zijn gardening leave voor Aston Martin te werken. De Italiaanse renstal dwingt het verbod via de rechter in Modena af. Cardile schendt volgens Ferrari met zijn vervroegde start bij Aston Martin zijn concurrentiebeding met de Scuderia.

Afgelopen juli maakte Ferrari bekend dat Enrico Cardile per direct afscheid neemt van de Italiaanse renstal. De Italiaan was technisch directeur van het chassis, en nam na bijna twintig jaar trouwe dienst afscheid van de Scuderia. Een dag na het nieuws van Ferrari bevestigde Aston Martin dat Cardile zich bij het Britse team voegt als chief technical director.

Nadat een kopstuk bij een team besluit om van renstal te wisselen, moet de persoon een jaar met gardening leave. Dat was ook het geval bij Cardile. De Italiaan is echter al eerder bij Aston Martin aan de slag gegaan. Ferrari was daar niet blij mee, en stapte naar de rechter in Modena. De rechter stelde het Italiaanse team in het gelijk, en legde Cardile een verbod op om voor het einde van zijn gardening leave, aflopend in juli, met Aston Martin samen te werken.

Concurrentiebeding

Een officiële verklaring van Ferrari aan The Race bevestigt dat de rechter in Modena Cardille tot 18 juli verbiedt om voor Aston Martin aan de slag te gaan. Ferrari verklaart verder: “De rechtbank van Modena heeft vastgesteld dat onze voormalige werknemer het concurrentiebeding met Ferrari schond, dat juist tot doel had om te voorkomen dat andere F1-teams een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel zouden behalen door Cardile eerder dan toegestaan in te huren, waardoor Ferrari onherstelbare schade zou lijden.” Aston Martin heeft nog niet op het nieuws gereageerd.

