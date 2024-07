Enrico Cardile voegt zich bij Aston Martin! Dat maakte de Britse renstal dinsdag bekend. Nadat maandag naar buiten kwam dat Cardile ‘zijn’ Ferrari zou gaan verlaten, was het wachten op een officieel persbericht van het team uit Silverstone. De Italiaan gaat vanaf 2025 aan de slag als chief technical director bij Aston Martin.

Volgens ingewijden is de deal tussen Enrico Cardile en Aston Martin enkele weken geleden al beklonken. Daarmee is de officiële bekendmaking slechts een formaliteit. Cardile maakte de afgelopen jaren indruk met zijn werk bij Ferrari. De 49-jarige Italiaan heeft ruim twintig jaar voor de scuderia gewerkt. Totdat maandag bekend werd dat hij afzwaait in Maranello, had hij de leiding over de ontwikkeling van het chassis.

In Silverstone zijn ze verheugd over de samenwerking met Enrico Cardile. “Ik heet Enrico graag welkom bij Aston Martin”, aldus topman Lawrence Stroll. “Met het oog op de nieuwe reglementen van 2026 werken we aan een versterking van onze technische afdeling. In ben blij dat we met Enrico een nieuw toptalent aan ons team kunnen toevoegen. Hij krijgt alle middelen die hij nodig heeft om de hoge ambities van Aston Martin waar te te maken.”

“Ik kijk er naar uit om me bij Aston Martin te voegen”, laat Cardile weten. “Het team heeft een aantal duidelijke doelstellingen – voor mij is het een unieke kans om onderdeel te zijn van dit ambitieuze project. Zowel op persoonlijk als professioneel vlak is dit een mooie uitdaging. Ik hoop dit iconische merk een succesvolle toekomst te kunnen bieden.”

Cardile is de laatste aanwinst voor Aston Martin, dat zich onlangs al versterkte met Mercedes-routinier Andy Cowell, die in oktober aan de slag gaat als CEO. Grote baas Lawrence Stroll hoopt zodoende een competitief team te creëeren, dat vanaf 2026 met behulp van Honda mee kan dingen naar wereldtitels.