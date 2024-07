Enrico Cardile neemt per direct afscheid bij Ferrari. Na bijna twintig jaar trouwe dienst zwaait de technisch directeur af in Maranello. Volgens een officieel persbericht neemt teambaas Fred Vasseur zijn taken tijdelijk over. Cardile wordt al langer gelinkt aan een transfer naar Aston Martin, al heeft de Britse renstal nog niets bekend gemaakt.

Ferrari onthulde maandag dat Enrico Cardile de Italiaanse renstal gaat verlaten. “Na bijna twintig jaar bij Ferrari heeft hij zijn ontslag ingediend”, luidt een verklaring. “De chassis-afdeling zal met onmiddellijke ingang worden geleid door onze teambaas, Frederic Vasseur.” Wat Cardile na zijn zogenaamde gardening leave gaat doen, is nog niet bekend. De Italiaan is een expert op het gebied van aerodynamica en kwam in 2016 bij het Formule 1-team van Ferrari terecht. Na dienst te hebben gedaan als chef aerodynamica en hoofd van de chassis-afdeling werd hij met de komst van Vasseur omgedoopt tot technisch directeur.

Volgens het gerenommeerde Formu1a.uno is een deal tussen Cardile en Aston Martin al beklonken. De Britten versterkten zich onlangs met Mercedes-routinier Andy Cowell, die in oktober aan de slag gaat als CEO. Grote baas Lawrence Stroll hoopt zodoende een competitief team te creëeren, dat vanaf 2026 met behulp van Honda mee kan dingen naar wereldtitels. Met Cardile wordt Aston Martin ook steeds interessanter voor Adrian Newey, al blijft de toekomst van de meesterontwerper onzeker.

