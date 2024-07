Mercedes’ ex-motorbaas Andy Cowell wordt de nieuwe CEO van Aston Martin, zo maakt het Britse team bekend. Cowell begint vanaf oktober aan zijn nieuwe functie bij de Britse renstal. De Brit was eerder medeverantwoordelijk voor het dominante tijdperk bij Mercedes. Aston Martin neemt daarmee afscheid van huidig CEO Martin Whitmarsh.

Cowell werkte vanaf 2013 als managing director bij Mercedes, voordat hij in 2020 vertrok na een reorganisatie van de motorafdeling. De Brit werkte al sinds 2004 bij de Duitse renstal, en wist in zijn tijd bij Mercedes zeven keer het coureurskampioenschap én zeven keer het constructeurskampioenschap te winnen met het team. Nu keert de ingenieur terug naar de Formule 1 als CEO voor Aston Martin.

“Ik vind het geweldig om deel uit te maken van Lawrence’s [Stroll, teameigenaar van Aston Martin, red.] spannende project en kijk ernaar uit om samen te werken met de getalenteerde groep mensen die is samengesteld”, vertelt Cowell over zijn nieuwe aanstelling, in een officieel persbericht. “F1 is altijd mijn passie geweest en ik kom bij Aston Martin Aramco op een spannend moment binnen.” Zo gaat Aston Martin onder andere vanaf 2026 motoren van Honda afnemen. Het Britse team neemt momenteel nog motoren af van Mercedes.

Aston Martin wil wereldkampioen worden

De aanstelling van Cowell betekent dat huidig CEO Martin Whitmarsh afscheid neemt van Aston Martin. Whitmarsh werkte sinds 2021 als CEO bij het team. “Ik wil Martin bedanken, die een belangrijke rol heeft gespeeld in onze groeifase als bedrijf. In de afgelopen drie jaar heeft hij het team ontwikkeld en ons geholpen een aantal belangrijke mijlpalen te bereiken”, zei Lawrence Stroll over de vertrekkende Whitmarsh. Stroll hoopt met de aanstelling van Cowell dat zijn team “goed op weg is om wereldkampioen te worden. Andy heeft mijn volledige steun en zal over alle middelen beschikken om te winnen.”

