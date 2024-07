Het afgelopen weekend stond niet alleen in het teken van de Oostenrijkse Grand Prix – in Assen werd tegelijkertijd gestreden om het MotoGP-kampioenschap. Ducati Lenovo-rijder Francesco Bagnaia ging er opnieuw met de winst vandoor, maar de Formule 1-fans hadden meer oog voor het team van Gresini. Lewis Hamilton zou immers interesse hebben in een overname van het MotoGP-team.

De zevenvoudig wereldkampioen is niet vies van een paar rondjes op twee wielen in plaats van vier. Hamilton is dan ook groot fan van de MotoGP. Dit weekend werd hij in verband gebracht met een overname van Gresini, het team van Nadia Padovani. De weduwe van oprichter en teambaas Fausto Padovani stond de afgelopen jaren als eerste vrouw aan het roer van een MotoGP-team.

Het doorgaans goed geïnformeerde The Race meldde zondag dat een zakenpartner van Hamilton aanwezig was in de garage van Gresini. Werkt de Mercedes-coureur aan een deal met de Italiaanse renstal? Het zou niet de eerste keer zijn dat de koningsklasse zich mengt in het motorkampioenschap. Eerder dit jaar nam Formule 1-eigenaar Liberty Media de MotoGP over van het Spaanse Dorna – tot groot enthousiasme van Hamilton.

