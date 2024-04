Als het aan Lewis Hamilton ligt, deelt hij straks de spotlight met racers op twee wielen. De oud-wereldkampioen zag hoe F1-eigenaar Liberty Media begin april de MotoGP overnam van Dorna. Hamilton hoopt dat de Amerikaanse mediagigant straks beide raceklassen in een mega-weekend weet te proppen. “Misschien kan ik dan in één weekend MotoGP én Formule 1 rijden”, grapte hij.

Lewis Hamilton is blij dat Liberty Media de overname van MotoGP heeft kunnen voltooien. Er gingen al langer geruchten dat het bedrijf geïnteresseerd was in het motorkampioenschap, maar begin april kwam er pas witte rook. “Liberty heeft geweldig werk geleverd in de Formule 1”, zei de Mercedes-coureur tijdens het raceweekend in Japan. “De waarde is enorm gestegen. Dus ik denk dat ze echt iets voor MotoGP kunnen betekenen. En het zou episch zijn als we in hetzelfde weekend kunnen racen.”

Het is geen geheim dat Lewis Hamilton fan is van de MotoGP. De zevenvoudig wereldkampioen mag zelf ook graag op twee wielen rijden. “Misschien kan ik een race in de MotoGP en een race in de Formule 1 rijden in hetzelfde weekend”, grapte hij.

Dorna-topman Carlos Ezpeleta is nog niet overtuigd van dergelijke plannen. “We sluiten niets uit”, zei hij eerder in een podcast. “Natuurlijk zou het niet heel logisch zijn, want we hebben andere fans dan de Formule 1. Het zou een heel gecompliceerd project worden. Desalniettemin zijn er circuits waar zowel MotoGP als F1 gereden kan worden.” Van alle Formule 1-circuits wordt er op Circuit de Barcelona-Catalunya, de Red Bull Ring, Silverstone, het Circuit of the Americas en Losail International Circuit ook met motoren geracet.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)