Lewis Hamilton blikt terug op zijn lange Formule 1-carrière, waaronder zijn allereerste wereldtitel. De Brit is dankbaar voor de mooie momenten die hij tot nu toe, vaak met zijn ouders aan de zijlijn, meemaakte. Hamilton denkt er echter voorlopig nog niet aan om met de motorsport te stoppen.

Met zijn record brekende negende overwinning op Silverstone én de 200ste podiumplaats in zijn Formule 1-carrière in Hongarije, beleeft Lewis Hamilton momenteel de ene na de andere mijlpaal. Voor de Brit een goede reden om op zijn lange Formule 1-carrière terug te kijken. Vooral de rol van zijn familie is tot nu toe erg belangrijk geweest voor Hamilton.

“Mijn moeder was er toen ik een kampioenschap won. Mijn vader ook. Vooral mijn eerste wereldkampioenschap, dat was geweldig. Het was toen echter wel heel moeilijk om het op die leeftijd allemaal in mij op te nemen”, blikt Hamilton terug op 2008. De Brit won in dat jaar op 23-jarige leeftijd met McLaren zijn eerste wereldkampioenschap.

Toch brengt het leven van een Formule 1-coureur ook veel uitdagingen mee op het familievlak. “Mijn ouders worden nu ouder, en we reizen enorm veel. Tijd spenderen met mijn familie is een constante uitdaging”, legt Hamilton uit. “Mijn neefje en nichtje groeien ook op. We proberen allemaal er wel voor elkaar te zijn, zelfs op afstand. Ik weet dat ik altijd hun steun heb, maar het was wel extra bijzonder om ze bij mijn laatste Britse Grand Prix met Mercedes te hebben. Mercedes is toch het team dat mij heeft geholpen sinds ik 13 jaar was.”

Hamilton gaat voorlopig door

Hamilton is ondertussen 39 jaar, maar denkt nog niet aan stoppen. “Ik geef niet op. Het voelt alsof ik de juiste beslissingen maak met mijn leven. Mijn besluit voor volgend jaar ook, bijvoorbeeld.” De Brit vertrekt in 2025 naar Ferrari, maar dat doet volgens Hamilton geen afbreuk aan zijn dankbaarheid voor Mercedes. “Ik hou echt enorm van mijn baan. En er gaat nooit iets anders komen dat hiermee vergelijkbaar is. Ik ben er echt enorm dankbaar voor. Dat ik tussen deze twintig andere coureurs mag rijden, binnen een sport die een geweldige tijd doormaakt.”

