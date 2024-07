Lewis Hamilton beschuldigt Max Verstappen van vijandigheid na de Hongaarse Grand Prix. De twee coureurs kwamen elkaar op de baan tegen, in wat later door de stewards als een race-incident werd bestempeld. Volgens Hamilton is er daarom ook geen reden voor vijandigheid tussen de twee, maar zal die er volgens de Brit altijd zijn vanuit Verstappen.

Heel even leek het weer 2021 op de baan in Hongarije. Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten rondenlang om de derde plek, totdat de twee elkaar raakten. Verstappen vloog vervolgens van de baan af, maar kon daarna alsnog naar P5 rijden. Hamilton eindigde op het podium, achter de McLaren-coureurs.

LEES OOK: Hamilton over zijn aanvaring met Verstappen: ‘Was een race-incident’

Hamilton analyseerde het incident in ronde 63 met Verstappen tijdens de persconferentie na de race. “We passeerden een achterblijver en ik kwam in de remzone. Toen verscheen Max, dus ik ging naar de kant om te verdedigen”, legt de zevenvoudig wereldkampioen uit. “Ik liet genoeg ruimte aan de binnenkant, maar Max verremde zich en hij ging een andere kant op dan ik. Ik ging de bocht om en hij schoot naar de overkant.”

Hamilton beschuldigt Verstappen van vijandigheid

De Mercedes-coureur zag de botsing daarom als niet meer dan een incident. “Het voelde als een race-incident”, aldus Hamilton. “Het is makkelijk om zulke fouten te maken, dus ik vind niet dat er vijandigheid moet zijn, maar van zijn kant zal die er natuurlijk altijd zijn.” De Brit lijkt hiermee een kleine steek onder water te geven aan Verstappen.

LEES OOK: Verstappen en Lambiase vliegen elkaar over boordradio in de haren

Zowel Hamilton als Verstappen moest na de race nog langskomen bij de stewards om het incident te bespreken. Volgens Verstappen bewoog Hamilton namelijk van zijn racelijn af tijdens het remmen. De stewards waren het niet met de drievoudig wereldkampioen eens, en bestempelden de aanvaring als een race-incident. Wel kreeg Hamilton de waarschuwing dat hij meer had moeten doen om het incident te voorkomen.

Lees hier alles over de GP van Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)