De Grand Prix van Hongarije was een memorabele race. Ook het boordradioverkeer tussen Max Verstappen en zijn race-ingenieur Gianpiero Lambiase droeg daar aan bij. De Nederlander was namelijk niet bang om zijn ongenoegen over de verschillende strategische beslissingen van Red Bull te uiten. We zetten de meest interessante boordradio’s van Verstappen en Lambiase nog een keer op een rij.

Het gekibbel tussen Verstappen en Lambiase begon al in de eerste rondes, toen Verstappen een plek terug moest geven aan Norris. “Ik adviseer je om die plek in bocht 1 terug te geven, Max”, zei Lambiase. “Oké, dus je kan mensen gewoon van de baan duwen? Je kan de FIA alvast vertellen dat we vanaf nu ook zo gaan racen. Mensen gewoon van de baan duwen”, was het antwoord van Verstappen.

Een paar rondes later klaagde Verstappen dat hij niet goed kon remmen of sturen, maar toch liet Red Bull de Nederlander langer buiten dan de McLarens tijdens de eerste ronde aan pitstops. Verstappen klaagde erover op de boordradio: “Het is echt indrukwekkend hoe we een undercut konden laten gebeuren in deze helemaal verkloten race.” Na de tweede pitstop was het hek echter pas helemaal van de dam.

Verstappen en Lambiase blijven bekvechten

“Nou, dat was een zachte introductie”, was Lambiase sarcastisch na de tweede pitstop van Verstappen, toen Verstappen niet gelijk enorm veel snelheid had. De Nederlander was echter niet van die opmerking gediend: “Nee, geef me nu niet deze bullshit. Jullie hebben mij deze verdomde strategie gegeven, oké? Ik probeer mezelf nog te redden. Verdomme.”

Verstappen kwam vervolgens nog Lewis Hamilton tegen op de baan, en een aanvaring tussen de twee zorgde voor een klein uitstapje van de baan voor de Nederlander. “We denken dat je achter reed bij de apex, maat”, gaf Lambiase de schuld aan Verstappen. “Whatever, mate“, antwoordde Verstappen. “Ik ga niet ruzie zoeken met andere teams over de radio, Max, we laten de stewards beslissen”, antwoordde Lambiase op zijn beurt. “Het is echter kinderachtig op de radio. Kinderachtig.”

