Oscar Piastri heeft tijdens de GP van Hongarije zijn eerste Formule 1-triomf behaald. Reden voor een feestje bij McLaren is het allerminst, want aan zijn debuutzege gaat in de slotfase een veelbesproken ‘swap’ vooraf. Teamgenoot Lando Norris wordt drie ronden voor het eind opgedragen van het gas te gaan en zijn leidende positie op te geven.

De stalorder heeft veel weg van de Ferrari-teamorder waardoor Michael Schumacher in 2002 de GP van Oostenrijk mocht winnen ten koste van Rubens Barrichello. Norris toont zich over de boordradio en meteen na afloop op z’n zachtst gezegd ‘not amused’ over de gang van zaken.

Behalve Norris is er nog iemand uiterst gefrustreerd. Max Verstappen rijdt een uiterst moeizame (hindernis)race en moet uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plaats, achter Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Onderweg heeft Verstappen het over de boordradio diverse malen aan de stok met zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase, met name over de gekozen strategie. Daarbij worden de nodige krachttermen gebruikt.

VIDEO: Verstappen belandt naast de baan bij start GP Hongarije

Het venijn van de race zit al meteen bij de start. Oscar Piastri beleeft vanaf P2 een sterke start en weet meteen in de eerste bocht zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris af te troeven, die op zijn beurt ook Max Verstappen langszij ziet komen. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull wordt door de twee McLarens aan de binnenkant naar buiten geduwd en belandt op het asfalt naast de baan. Verstappen houdt evenwel het gas erop en pakt op deze manier P2.

‘Je kunt mensen dus van de baan rijden?’

Meteen is er volop verkeer over de boordradio. Norris claimt dat Verstappen zijn positie moet teruggeven, de Nederlander stelt dat hij geen keuze had en de McLaren-bolide van Norris al voorbij was. De wedstrijdleiding onderzoekt het incident, maar om een kostbare tijdstraf te voorkomen kiest Gianpiero Lambiaso, de race-engineer van Verstappen, voor de veilige optie door hem op te dragen de positie aan Norris terug te geven. Verstappen is het er duidelijk niet mee eens en fulmineert over de radio richting de FIA-stewards: ‘Oké, dus je kunt gewoon mensen van de baan rijden? Je kunt de FIA vertellen dat we dan op die manier de hele race zullen gaan rijden.’

Verstappen is ook allerminst tevreden over de balans van zijn RB20. De winnaar van de Hongaarse GP in 2022 en 2023 klaagt over onderstuur en overstuur tegelijk en heeft de grootste moeite in het spoor van beide McLarens te blijven. Ondertussen rijdt Oscar Piastri in een zetel aan de leiding.

Als in lap 18 en lap 19 respectievelijk Norris en Piastri naar binnen komen voor hun eerste pitstop, rijdt Verstappen nog enkele ronden door, aan de leiding van de race. Na zijn pitstop (lap 21) keert hij achter Charles Leclerc (nog niet gestopt), Piastri, Norris en ook Lewis Hamilton terug op de baan. De marge tussen Hamilton en Verstappen bedraagt een kleine zeven seconden. Het zegt veel over de moeizame exercitie waar Verstappen aan bezig is.

Verstappen racet voor podium, niet voor zege

Op de harde band vindt de laatste echter wel de snelheid en hij noteert de ene snelste ronde na de andere, waardoor hij zienderogen inloopt op Hamilton die op zijn beurt worstelt met de temperatuur van zijn banden. De achterstand op raceleider Piastri bedraagt halverwege de race – na 35 van de 70 ronden – al zo’n tien seconden. Anders gezegd: Verstappen racet voor een podiumplek, niet voor de zege. Het is even wennen.

In ronde 35 waagt Verstappen zijn eerste inhaalactie op de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes, maar teveel onderstuur zorgt ervoor dat hij pas op de plaats moet maken. Door het duel tussen Hamilton en Verstappen komt daarachter Charles Leclerc dichterbij. Ook de Monegask van Ferrari kan zich derhalve gaan mengen in de strijd om de derde podiumplaats. In ronde 41 duikt zowel Hamilton als Leclerc naar binnen voor vers rubber voor een undercut richting Verstappen, die tot zijn ergernis nog enkele ronden langer buiten moet blijven.

Stalorder van McLaren aan Norris

Norris maakt in ronde 46 vanaf P2 zijn tweede pitstop. Oscar Piastri reageert, maar wel een ronde te laat. De jonge Australiër keert achter Verstappen (die dus nog zijn tweede stop moet maken) en Norris terug op de baan. Norris krijgt vervolgens vrijwel meteen vanaf de pitwall het verzoek om Piastri voorbij te laten, maar met Hamilton in de nabijheid is dat een bizar verzoek. Norris krijgt in de slotfase herhaaldelijk het verzoek zijn banden te sparen en het tempo te drukken in een poging om een swap mogelijk te maken, maar Norris toont zich lange tijd een slecht verstaander.

De Brit rijdt stoicijns door en heeft ruim drie seconden voorsprong op zijn teamgenoot. Als Verstappen even later ook naar binnen is geweest, is de situatie na 50 van de 70 laps als volgt: Norris leidt, voor respectievelijk Piastri, Hamilton, Leclerc en Verstappen.

Verstappen en Hamilton raken elkaar

Over de boordradio uit Verstappen herhaaldelijk zijn ongenoegen over de gekozen strategie van Red Bull, waarbij hij er verbaal stevig ingaat richting Lambiase. In de technische debrief zullen de twee daar ongetwijfeld op terugkomen. In de slotfase heeft Verstappen nog even uitzicht op het podium, maar na een succesvolle inhaalactie bij Leclerc vangt hij even later bot bij Hamilton. De Brit weet van geen wijken, waarna ze elkaar raken. De achterkant van Verstappen vliegt de lucht in en loopt schade op. Het resultaat is dat hij bovendien terugvalt naar P5. Tot woede van in ieder geval Max Verstappen, die terrein prijsgeeft in de titelstrijd. Datzelfde geldt ook voor Red Bull in het constructeurskampioenschap.

Drie ronden voor het eind gaat Norris na herhaaldelijk aandringen vanaf de pitmuur vanMcLaren alsnog van het gas. Hij laat Oscar Piastri passeren, waardoor de jonge Australiër even later de hoogste trede van het podium mag beklimmen. Met Piastri op één en Norris op twee behaalt McLaren een bijzondere dubbelslag, maar wel één met een donker randje. Immers, de opgedragen swap in de slotfase is niets minder dan beschamend.

Achter de top van het veld weet Sergio Pérez zich enigszins te revancheren voor zijn – wederom – dramatische optreden in de kwalificatie op zaterdag, toen hij crashte in Q1. Vanaf de zestiende plek op de startgrid eindigt de Mexicaan alsnog in de punten: P7. Of hij daarmee zijn zitje voor de rest van het seizoen valt te bezien. Na de Grand Prix van België, komend weekend, zal het oordeel worden geveld.

