Waar twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen. Zo kunnen we de start van de Grand Prix van Hongarije wel beschrijven. Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen wilden met z’n drieën door de eerste bocht, maar daar was gewoonweg geen plek voor. Verstappen koos het hazenpad, maar won zo wel een positie. Deze moest hij, met tegenzin, teruggeven aan Norris. Bekijk hier de beelden van de openingsfase op de Hungaroring.

