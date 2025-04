De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein is geneutraliseerd door een zware crash van Esteban Ocon in Q2. De Haas-coureur bleef ongedeerd en verontschuldigde zich direct via de boordradio.

Bij het uitkomen van bocht twee, richting bocht drie, verloor Ocon de controle over zijn auto. De Fransman ging achterwaarts de muur in. De schade lijkt op het eerste oog aanzienlijk. Bekijk de video van het moment hier.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.