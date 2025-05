Esteban Ocon heeft Haas waardevolle punten bezorgd met een zevende plaats in de Grand Prix van Monaco. De Fransman is blij met het ‘foutloze’ weekend en hoopt deze lijn, na een reeks inconsistente weken, door te trekken naar de komende races.

Met een zevende plek in de Grand Prix van Monaco bracht Esteban Ocon zijn puntentotaal op 20, goed voor de negende plaats in het rijderskampioenschap. Eerder eindigde de Haas-coureur als vijfde in China en als achtste in Bahrein. Na een reeks inconsistente weekenden, waaronder een uitvalbeurt door motorproblemen in de Grand Prix van Emilia-Romagna, kwamen Ocon en Haas sterk voor de dag in het prinsdom. In de kwalificatie zette de Fransman zijn auto op P8. “We hebben veel vooruitgang geboekt richting de kwalificatie, wat superpositief is. We moeten kijken hoe we die lijn kunnen doortrekken en meer consistentie uit de andere weekenden kunnen halen”, sprak Ocon vastberaden na afloop van de race.

Geweldig weekend

Hoewel elk team de nieuwe regel van twee verplichte pitstops op eigen wijze benaderde, zorgde de strategie aan Ocons kant ervoor dat hij zijn sterke uitgangspositie kon verzilveren. Hij maakte zijn stops in ronde 16 en 28, behield zijn plek en schoof zelfs nog een positie op dankzij de uitvalbeurt van Fernando Alonso. Ocon: “Ik denk dat het overal genomen een geweldig weekend is geweest. We hebben echt niets fout gedaan, van de kwalificatie tot de race. We hebben alles op het juiste moment samengebracht, daar ben ik heel blij mee. Zes punten voor het team is een grote prestatie, dus ik ben hier erg tevreden over.”

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.