Tijdens de voorpremière van de F1-film, met Lewis Hamilton in een belangrijke rol, zag Esteban Ocon als een van de achttien coureurs voor het eerst de peperdure filmproductie. Het grote publiek moet nog even geduld hebben, maar voor degenen die van spoilers houden is er goed nieuws: in Monaco praatte de Haas-coureur, die met volle teugen van de film genoot, per ongeluk zijn mond voorbij.

In juni gaat de langverwachte Formule 1-film F1 eindelijk in première. Afgelopen woensdag kregen de Formule 1-coureurs al de kans om de voorpremière van de film te zien. Lewis Hamilton, die als producent en technisch adviseur aan de film meewerkte, was een van de aanwezigen. Opvallende afwezigen waren Lance Stroll en Max Verstappen, die het bioscoopavondje liet schieten om een sessie te streamen op het platform Twitch.

Geheimhoudingsovereenkomst

De coureurs moeten voorlopig hun lippen stijf op elkaar houden: voorafgaand aan de wereldwijde release op 25 juni zijn zij gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst. Toch wist niet iedereen zich daaraan te houden, want Esteban Ocon praatte in Monaco al zijn mond voorbij. “Allereerst zei ik tegen Lewis: het is super meeslepend, vooral de scènes waarin ze de auto’s besturen. Dat vind ik echt fantastisch, zoiets hebben we nog nooit eerder gezien. Er zitten een paar geweldige racescènes bij, zoals die in Daytona, met goede gevechten aan de binnenkant en dat soort momenten”, begon hij zijn verhaal.

De Fransman zag direct de invloed van collega Hamilton op de film. “Op sommige momenten waren er dingen die voor ons als coureurs niet helemaal logisch waren. Maar ik zie duidelijk waar Lewis zijn stempel heeft gedrukt en dat hij echt heeft geprobeerd alles zo realistisch mogelijk te maken”, sprak Ocon vol lof. “Wat ik vooral goed vind, is dat de laatste race niet wordt gewonnen door meteen bij de start weg te vliegen, maar omdat er van alles gebeurt: ze halen Q3 niet, er is een rode vlag en ze kiezen op een strategisch goed moment voor nieuwe banden.”

Hollywood

Gevraagd naar wat Ocon liever anders had gezien, noemde de Haas-coureur de crashes. “Op sommige momenten voel je echt dat Lewis heeft gepusht om het zo superrealistisch mogelijk te houden, maar er zijn ook delen die ze wat meer Hollywood hebben gemaakt. Het moet natuurlijk de aandacht van iedereen trekken, maar ik had graag gezien dat het op een paar punten wat meer racegericht was, met misschien wat minder crashes en meer écht racen”, legde hij uit.

Ocon is ervan overtuigd dat de film het publiek massaal naar de bioscoop zal trekken. “Over het algemeen is het verreweg de beste racefilm aller tijden, waarvan ik denk dat het een megasucces gaat worden. Ik kom er best vaak in voor, maar ik ben blij dat ik niet al te veel incidenten met Sonny Hayes heb gehad”, voegt hij glimlachend toe.

